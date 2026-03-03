Рус
Читати російською
Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

Анна Косик
3 березня 2026, 14:49
Погода у найближчі дні буде супроводжуватися коливанням температур.
погода, весна, заморозки
Погода на Полтавщині 3-4 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Коли у Полтавській області будуть нічні заморозки
  • Чи будуть опади у Полтаві та області у найближчі дні

Сьогодні, 3 березня, до кінця доби у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла, по місту від 1 до 3 градусів тепла.

Однак вже завтра, як прогнозує Полтавський обласний центр з гідрометеорології, в області будуть незначні заморозки у нічний період доби.

погода в полтаве 3 марта
Погода в Полтаві 3 березня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 4 березня

У середу також очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів з вітром змінних напрямків від 2 -10 м/с. Вночі на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря вночі по області опуститься до 2 градусів морозу - 3 градусів тепла, та вдень становитиме 2-7 градуси тепла. У Полтаві очікується вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вдень синоптики прогнозують 3-5 градусів тепла.

погода в полтаве 4 марта
Погода в Полтаві 4 березня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну повернеться сніг - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 5 березня у східній частині країни та на Сумщині очікується невеликий, а місцями мокрий сніг. В решті регіонів буде сухо. Стовпчики термометрів вночі покажуть -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С. У південно-західній частині повітря прогріється до +12 °С.

Вже наступного дня, 6 березня, погодні умови визначатиме антициклон, тому істотних опадів не передбачається. Лише вночі на сході можливий слабкий сніг. Температура вночі очікується в межах -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4 березня на Тернопільщині погода буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що у перший тиждень березня Житомирщина матиме різнопланову погоду: від нічних морозів до по-весняному теплих днів, а також короткочасні опади на старті тижня.

Напередодні стало відомо, що сьогодні, 3 березня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, проте без істотних опадів.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра Погода в Полтаві
