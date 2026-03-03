"Це занадто": Ілона Гвоздьова сильно схудла і назвала причину

Ви дізнаєтеся:
Зірка шоу "Танці з зірками" і хореограф Ілона Гвоздьова стурбувала шанувальників новинами про свій стан. Танцівниця зізналася в Instagram, що почала різко втрачати вагу.
Гвоздьова поїхала на відпочинок в Буковель, щоб трохи перезавантажитися і поправити здоров'я. Як розповіла знаменитість, пережитий стрес сильно вплинув на її організм, і вона почала стрімко худнути. Нагадаємо, що недавно Ілона втратила близьку людину — свого рідного дядька.
"Перше правило на ці 3 дні — сон і повноцінне харчування! Тому що в 37 при зрості 163 — 46 кг — це занадто навіть для мене! Ось вам і стрес, коли зовні все нібито ок, а всередині вирує буря і постійне відчуття втрати опори", — розповіла зірка.
Ілона занепокоїлася своїм станом і вирішила не закривати очі на проблему. Вона закликала дівчат дбати про себе і не відкладати свої тривоги в довгий ящик. Знаменитість зауважила, що жінки часто вибирають піклуватися про всіх, забуваючи про власне здоров'я.
"Не варто чекати, що хтось повинен вас рятувати, піклуватися про вас, щось вам винен, адже ви всім робили і були для всіх ресурсом - це завжди ваш вибір. Ми всі - дорослі дівчата і в змозі зрозуміти, коли час забити на все і прислухатися до себе", - порадила Гвоздьова.
Про особу: Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова стала відомою в широких колах після участі в проектах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками". Вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.
