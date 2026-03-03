"Це занадто": Ілона Гвоздьова сильно схудла і назвала причину

Хореограф розповіла про свій тривожний стан.

Ілона Гвоздьова схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Зірка шоу "Танці з зірками" і хореограф Ілона Гвоздьова стурбувала шанувальників новинами про свій стан. Танцівниця зізналася в Instagram, що почала різко втрачати вагу.

Гвоздьова поїхала на відпочинок в Буковель, щоб трохи перезавантажитися і поправити здоров'я. Як розповіла знаменитість, пережитий стрес сильно вплинув на її організм, і вона почала стрімко худнути. Нагадаємо, що недавно Ілона втратила близьку людину — свого рідного дядька.

Ілона Гвоздьова - Танці з зірками / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"Перше правило на ці 3 дні — сон і повноцінне харчування! Тому що в 37 при зрості 163 — 46 кг — це занадто навіть для мене! Ось вам і стрес, коли зовні все нібито ок, а всередині вирує буря і постійне відчуття втрати опори", — розповіла зірка.

Ілона занепокоїлася своїм станом і вирішила не закривати очі на проблему. Вона закликала дівчат дбати про себе і не відкладати свої тривоги в довгий ящик. Знаменитість зауважила, що жінки часто вибирають піклуватися про всіх, забуваючи про власне здоров'я.

Ілона Гвоздьова інстаграм / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"Не варто чекати, що хтось повинен вас рятувати, піклуватися про вас, щось вам винен, адже ви всім робили і були для всіх ресурсом - це завжди ваш вибір. Ми всі - дорослі дівчата і в змозі зрозуміти, коли час забити на все і прислухатися до себе", - порадила Гвоздьова.

Про особу: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою в широких колах після участі в проектах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками". Вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

