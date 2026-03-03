Рус
Мобілізація в Україні докорінно зміниться: у Раді розкрили, до чого готуватися

Дар'я Пшеничник
3 березня 2026, 15:29
Покращити призов можуть за рахунок іноземців, які теоретично можуть бути залучені у боротьбі України з РФ.

Мобилизация
Що змінюється в мобілізації та кого призовуть у 2026 році / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • Мобілізаційні зміни можуть подати до Ради вже цього тижня
  • Розглядають залучення десятків тисяч іноземців
  • Можливе посилення санкцій за ухилення від служби

Мобілізаційна політика України може зазнати суттєвих змін уже найближчими тижнями: Міністерство оборони готує пакет оновлень, який планують передати до Верховної Ради. За інформацією народних депутатів, документ можуть внести до парламенту вже цього тижня, а його зміст стосуватиметься як внутрішніх процедур призову, так і можливого залучення іноземців до оборони України, пише ТСН.

Що відомо про нові пропозиції Міноборони

У профільному комітеті Верховної Ради підтверджують, що мобілізація триває за нормами, ухваленими у 2024 році. Водночас у відомстві працюють над новими механізмами, які мають зробити систему ефективнішою. Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголошує, що парламент готовий розглядати ініціативи одразу після їх надходження.

Серед можливих нововведень - уточнення санкцій для чоловіків, які не стали на військовий облік. У комітеті припускають, що питання блокування банківських рахунків або обмеження права керування транспортом знову винесуть на обговорення, хоча подібні норми вже існують у чинному законодавстві.

Іноземці в українській армії: масштаб може зрости

Окремий блок майбутніх змін стосується залучення іноземців. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна розглядає можливість розширення участі громадян інших держав у боротьбі проти російської агресії. За словами Чернєва, якщо ініціатива буде реалізована, йтиметься вже не про сотні добровольців, а про значно більші цифри.

"Тут питання у кількості. Якщо це буде не 100-200 людей, а десятки тисяч, то думаю, що це зможе допомогти нам. Також багато чого буде залежати і від якості особового складу - наскільки вони будуть готові брати участь у бойових діях, а не просто приїхати заробляти гроші", - зазначає нардеп.

Україна, за його словами, може залучати чоловіків із тих країн, де законодавство дозволяє служити в арміях інших держав.

Що далі

Не виключено, що всі зміни об’єднають в окремий законопроєкт, який винесуть на голосування у Верховній Раді. Його ухвалення може стати одним із ключових етапів мобілізаційної політики 2026 року.

Мобілізація в Україні докорінно зміниться: у Раді розкрили, до чого готуватися
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Як може змінитися мобілізація в Україні

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам у віці від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за необхідності.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов'язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації і перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, в чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною і ефективною.

Про персону: Єгор Чернєв

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Міністерство оборони
