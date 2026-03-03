Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Монітори повідомляють про підготовку Росією масованого удару по Україні із залученням стратегічної авіації, балістичних ракет і морських носіїв "Калібр".

Названо цілі і терміни атаки по Україні масованого удару РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, Главред

Рф почала підготовку до нового удару по Україні

Ворог планує залучити стратегічну авіацію та значну кількість ударних БпЛА

Названо можливі цілі атаки РФ

Російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Масована атака може відбутись в найближчі 48 годин. Про це повідомляють моніторингові канали.

За інформацією моніторингових ресурсів, противник готується до масованого ракетного удару по Україні. У межах підготовки фіксується активне переміщення стратегічної авіації між аеродромами базування.

Очікується, що до атаки можуть бути залучені 4–5 бомбардувальників Ту-95МС і два Ту-160.

Також імовірне застосування балістичних ракет Іскандер-М, гіперзвукових ракет Циркон, значної кількості ударних безпілотників, а також ракет Кинджал із винищувачів МіГ-31К, запас яких, за наявними даними, був поповнений останнім часом.

Крім того, повідомляється про підготовку двох надводних носіїв ракет Калібр у Новоросійську. Загальний можливий залп із цих платформ може сягати до 16 ракет цього типу.

"Серед пріоритетних цілей - обʼєкти водопостачання та енергетики у столиці та Київській області, а також обʼєкти енергетики в центральній частині України. Не виключено, що удар буде спрямовано і на обʼєкти інфраструктури на заході України. Напрямок удару можливо буде визначати по маршруту руху ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Чи припинить Росія удари по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія й надалі дотримуватиметься тактики тиску на тилові області України. Упродовж весняно-літнього періоду противник продовжить масштабні обстріли та диверсійну діяльність у середині країни. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину Україну. Вони не відмовляться від цієї тактики й надалі її дотримуватимуться", - наголосив він.

Він зазначив, що розраховувати на затишшя в повітрі не доводиться, адже атаки дронів-камікадзе та ракетні удари залишаються важливою складовою російської тактики. Паралельно з повітряними ударами Москва намагатиметься розхитувати ситуацію всередині України, роблячи ставку на внутрішню дестабілізацію.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Увечері в понеділок, 2 березня, у Києві пролунали потужні вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони в столиці.

Водночас Україна готується до чергової хвилі російського терору. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кремль може націлитися на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема системи водопостачання.

Військовий 413-го полку СБС "Рейд" та аналітик Defense Express Іван Киричевський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 12 тисяч ракет різних типів. При цьому більше половини цього арсеналу було використано вже протягом першого року великої війни.

