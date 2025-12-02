Рус
РФ відхилить мир: ISW сказав, чому Кремль не обговорює зустріч Путіна і Віткоффа

Віталій Кірсанов
2 грудня 2025, 08:47
2 грудня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф приїде до Москви з новим варіантом мирного плану.
Кремль створює умови, щоб приховати подробиці переговорів
Кремль створює умови, щоб приховати подробиці переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, сайт Кремля

Коротко:

  • Пєсков заявив, що РФ не має наміру вести переговори "через ЗМІ"
  • Кремлівські чиновники і військові блогери відкидають мирний план Трампа

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США і Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас росіяни використовують наратив про те, що Москва "підтвердила принциповість" позицій, яких США і РФ нібито досягли під час саміту на Алясці в серпні 2025 року.

Поки відомо лише, що в Москві Стів Віткофф зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним. Коли це станеться і хто ще буде присутній - невідомо.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Росія не має наміру вести переговори через "рупор" або "через ЗМІ". І пообіцяв надати фото з початку зустрічі в Кремлі. Але при цьому повідомив, що "поки що зарано" говорити про будь-які публічні заяви після зустрічі.

Перший заступник голови комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ Олексій Чепа заявив 1 грудня, що хотів би, щоб делегація США "підтвердила принциповість" позицій, яких США і Росія нібито досягли під час російсько-американського саміту на Алясці в серпні 2025 року.

А заступник голови Комітету з оборони Держдуми Олексій Журавльов заявив 1 грудня, що між Росією і Сполученими Штатами тривають "правильні" переговори, які поставлять Європу й Україну перед "доконаним фактом", тож у них "не буде іншого вибору, окрім як... підписати все, що скажуть США та РФ.

Наразі в РФ усі кремлівські чиновники і військові блогери в один голос відкидають мирний план Трампа і всі внесені до нього зміни, оскільки пункти суперечать максималістським військовим вимогам Росії.

Аналітики Інституту зазначають, що Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати, як Кремль, а не Україна, перешкоджає процесу переговорів.

І тепер, на черговій зустрічі Віткоффа з Путіним там явно збираються повторити цей підхід.

"Кремль створює умови, щоб приховати подробиці переговорів від громадськості, ймовірно, тому, що Росія відхилить умови плану. Кремль прагне уникнути представлення Росії як перешкоди до припинення війни в Україні", - повідомили аналітики, нагадавши, що раніше Росія вже відхилила кілька запропонованих США угод про припинення вогню, на які погодилася Україна.

Чого чекати від переговорів Віткоффа і Путіна - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, що зараз усі чекають, яку відповідь представник США Стів Віткофф отримає в Кремлі. І в зв'язку з цим інформація, що просочилася в ЗМІ, наштовхує на роздуми.

"Виходить, що американці обговорювали з українцями внутрішньополітичні вимоги до Києва. Особливо це стосується питання проведення виборів - з урахуванням чергових спроб Путіна трактувати Конституцію України і міркувати про уявну "нелегітимність" влади. Буде вкрай сумно, якщо Москві вдасться відвести переговори в бік обговорення внутрішніх справ України і тим самим забалакати ключові питання, перше з яких - припинення вогню", - написав Невзлін.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладення мирної угоди в Україні. Наразі спеціальний посланник Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - додала Левітт.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити в Москву узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

Читайте більше:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США війна Росії та України мирні переговори Інститут вивчення війни Мирний план Трампа Стів Віткофф
