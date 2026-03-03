Як сказати українською 'дурной пример заразителен': маловідомий варіант

Замість російського "дурной пример заразителен" в українській мові існують щонайменше три варіанти.

https://glavred.net/culture/kak-skazat-na-ukrainskom-durnoy-primer-zarazitelen-maloizvestnyy-variant-10745636.html Посилання скопійоване

Три соковиті відповідники відомій приказці / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео в TikTok

Ви дізнаєтеся:

Що означає фраза "дурной пример заразителен"

Як правильно передати цей вислів українською

Яка головна ідея цього вислову

Фраза "дурной пример заразителен", що походить із російської мови, часто вживається для опису ситуацій, коли негативна поведінка або шкідлива звичка швидко поширюється серед людей. Про те, як правильно передати цей вислів українською, розповіла акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька у своєму відео в TikTok.

Українська мова містить багато приказок і прислів'їв з подібним змістом, які вказують на важливість доброго прикладу й попереджають про наслідки наслідування поганих вчинків. За словами Хмельницької, найбільш влучним українським перекладом буде:

відео дня

За лихим прикладом і сам станеш лихим. Лихий призвід (приклад для насліду вання) - люд ям заохота. За поганим прикладом і сам споганишся.

Іншими словами, якщо людина бере за приклад неправильну або шкідливу поведінку, вона ризикує сама стати такою ж. Український варіант фрази передає ту саму ідею, що й оригінал: поведінка людей навколо нас може сильно впливати на наші дії та характер.

Дивіться відео із поясненням:

Як повідомляв Главред, фразу "хто з мечем прийде, від меча й загине" часто приписують князю Олександру Невському, але її справжнє походження - біблійне. У Євангелії від Матвія Ісус каже: "…всі, хто візьме меча, від меча і загинуть".

Також дієслово "представляти" часто вживають неправильно як кальку з російської. Проте у сучасній українській мові коректні лише два варіанти.

Крім цього, у карпатській говірці є слово "плай". Воно означає вузьку гірську стежку або дорогу на схилі чи перевалі.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Вікторія Хмельницька Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред