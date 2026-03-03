На АЗС спішити не варто: експерти оцінили, що буде з цінами на бензин в Україні

Спеціалісти пояснили, від чого залежить подальший ріст цін на пальне в Україні.

Ціни на бензин в Україні змінилися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні подорожчало пальне

Основне подорожчання може початися через кілька тижнів

В паніці скуповувати пальне українцям не варто

З 3 березня в Україні ціни на пальне у гуртовому сегменті зросли вже на 4 гривні. Однак подальший ріст цін в Україні залежатиме від ситуації в Ормузькій протоці. Про це в етері Київ24 заявив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

За його словами, об'єктивні причини реагувати і підіймати ціни будуть лише через 2 тижні, бо сьогодні в мережі знаходяться нафтопродукти, які були придбані за попередніми цінами.

Косянчук наголосив, що станом на сьогодні український ринок є більш-менш стабільним і подальший розвиток подій залежатиме від того, чи заблокують Ормузьку протоку повністю та як довго триватиме конфлікт.

Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Водночас голова комітету економістів України Андрій Новак стверджує, що наразі бігти з каністрами за паливом і панікувати українцям не варто, бо треба дочекатися логічного завершення гарячої фази війни. Після цього почнеться заспокоєння ринку і нафти, і газу.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Він зауважив, що країни, які готові зайняти цю нішу в ринку нафтопродуктів є, як і виробники та постачальники.

Події на Близькому Сході прямо вдарять по Україні

Главред писав, що за словами дипломата і політолога-міжнародника Вадима Трюхана, ціни на бензин та газ в Україні можуть суттєво зрости найближчими днями.

За його словами, на вартість пального сильно вплинуть події на Близькому Сході. На його думку, через усі ці події бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що вранці 3 березня в Україні раптово злетіли ціни на пальне. Українці у соцмережах почали масово писати, що лише за день вартість зросла на 2 гривні за літр.

Нагадаємо, Главред писав, що ще у лютому паливний експерт попереджав, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Напередодні стало відомо, що за словами експерта ринку пального Дмитра Льоушкіна, курс валют та ціна на нафту - головні причини зростання цін на пальне в Україні.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

