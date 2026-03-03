Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На АЗС спішити не варто: експерти оцінили, що буде з цінами на бензин в Україні

Анна Косик
3 березня 2026, 15:51
Спеціалісти пояснили, від чого залежить подальший ріст цін на пальне в Україні.
деньги, бензин, АзС
Ціни на бензин в Україні змінилися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • В Україні подорожчало пальне
  • Основне подорожчання може початися через кілька тижнів
  • В паніці скуповувати пальне українцям не варто

З 3 березня в Україні ціни на пальне у гуртовому сегменті зросли вже на 4 гривні. Однак подальший ріст цін в Україні залежатиме від ситуації в Ормузькій протоці. Про це в етері Київ24 заявив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

За його словами, об'єктивні причини реагувати і підіймати ціни будуть лише через 2 тижні, бо сьогодні в мережі знаходяться нафтопродукти, які були придбані за попередніми цінами.

відео дня

Косянчук наголосив, що станом на сьогодні український ринок є більш-менш стабільним і подальший розвиток подій залежатиме від того, чи заблокують Ормузьку протоку повністю та як довго триватиме конфлікт.

Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Водночас голова комітету економістів України Андрій Новак стверджує, що наразі бігти з каністрами за паливом і панікувати українцям не варто, бо треба дочекатися логічного завершення гарячої фази війни. Після цього почнеться заспокоєння ринку і нафти, і газу.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Він зауважив, що країни, які готові зайняти цю нішу в ринку нафтопродуктів є, як і виробники та постачальники.

Події на Близькому Сході прямо вдарять по Україні

Главред писав, що за словами дипломата і політолога-міжнародника Вадима Трюхана, ціни на бензин та газ в Україні можуть суттєво зрости найближчими днями.

За його словами, на вартість пального сильно вплинуть події на Близькому Сході. На його думку, через усі ці події бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що вранці 3 березня в Україні раптово злетіли ціни на пальне. Українці у соцмережах почали масово писати, що лише за день вартість зросла на 2 гривні за літр.

Нагадаємо, Главред писав, що ще у лютому паливний експерт попереджав, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Напередодні стало відомо, що за словами експерта ринку пального Дмитра Льоушкіна, курс валют та ціна на нафту - головні причини зростання цін на пальне в Україні.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

АЗС бензин ціна бензина новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар б'є рекорди в Україні, євро продовжує дешевшати: курс валют на 4 березня

Долар б'є рекорди в Україні, євро продовжує дешевшати: курс валют на 4 березня

16:28Економіка
РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

15:41Фронт
Мобілізація в Україні докорінно зміниться: у Раді розкрили, до чого готуватися

Мобілізація в Україні докорінно зміниться: у Раді розкрили, до чого готуватися

15:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Останні новини

16:39

Чи можна чистити вуха ватними паличками: спеціаліст розставив крапки над "і"

16:32

Чому фараони "зникали" з власних пірамід: головна таємниця Єгипту

16:28

Долар б'є рекорди в Україні, євро продовжує дешевшати: курс валют на 4 березня

16:20

Кому молитися 4 березня для зцілення від хвороб: яке церковне свято

16:19

Хто і чому насправді заснував місто Суми — все вирішив однин фактВідео

Ядерний шантаж Росії: яку пастку Путін готує для ТрампаЯдерний шантаж Росії: яку пастку Путін готує для Трампа
16:13

Атлантичне тепло накриє Львівщину: коли чекати на температурний стрибок

15:51

На АЗС спішити не варто: експерти оцінили, що буде з цінами на бензин в Україні

15:41

РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

15:36

Квіткова показала живіт і заговорила про вагітність: "Сталося повернення"

Реклама
15:35

"Форс-мажорні обставини": як зміняться графіки відключень світла для Запоріжжя

15:29

Мобілізація в Україні докорінно зміниться: у Раді розкрили, до чого готуватися

14:59

Чоловік витратив 2 долари на "найбожевільнішу" знахідку: що знову в моді

14:49

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

14:43

Як сказати українською "дурной пример заразителен": маловідомий варіантВідео

14:38

Маша Єфросиніна назвала своїх "ворогів": "Є все, крім"

14:35

Як швидко відмити решітку в духовці: найкращий засіб з 2 інгредієнтів

13:51

"Це занадто": Ілона Гвоздьова сильно схудла і назвала причину

13:49

На Одещині помітили сліди рідкісного хижака: яка дика тварина там оселиласяФото

13:47

Як візуально визначити, що яйця зіпсувалися: прості поради фахівців

13:44

Голлівуд нас обманув: чим займалися пірати насправді

Реклама
13:36

Що потрібно додати в корм курям, щоб вони добре неслися

13:32

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

13:31

У РФ виставили Україні нову умову для миру і вимагають відмовитися від територій

13:18

Вікторія Бекхем продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку за 3,5 млн

13:10

Три заборони, які не можна порушувати у свято 4 березня - прикмети

12:44

За вуха не відтягнеш: абсолютно новий рецепт смачних котлетВідео

12:18

Ідеальна фігура без дієт: учасниця "Холостяка" розкрила 3 секрети стрункостіВідео

12:15

РФ масштабує обстріли і диверсії в Україні: експерт попередив українців

12:13

Коли будуть вибори і чи піде Зеленський на другий термін - заява президента

12:11

Морози, посуха і смог не страшні: яка ялина підходить для живоплотуВідео

12:09

Слимаки зникнуть назавжди: головна помилка городників

12:05

Дівчина Ханумака поставила крапку у стосунках і здивувала причинами

11:52

Жінка боялася води все життя: незвичайна причина спантеличила лікарів

11:46

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

11:30

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Кроликам - бунт, Козлам - суперечки

11:22

Буде горіх: Санта Дімопулос показала, як прокачати задній м'яз

11:18

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" передали майно на 20 млн грн для військових

11:09

"Навесні ламати": відома акторка показала посинілу кінцівкуВідео

11:03

Яскраві клумби за короткий термін: які швидкорослі квіти посадити навесніВідео

11:02

"Чисте божевілля": що вимагає Росія на переговорах і чому вони зупинилися

Реклама
10:59

Гороскоп Таро на завтра, 4 березня: Левам - нагорода, Терезам - час

10:49

Ціни на бензин і дизель раптово злетіли: чи буде дефіцит пального

10:46

Гороскоп на завтра 4 березня: Терезам - успіх, Стрільцям - зрада

10:23

Козловський відверто розповів про пережите в армії: "Тупа дідівщина"

10:15

Путін хоче використати війну в Ірані на свою користь - що задумали в Кремлі

09:48

Популярний російський співак розніс зрадницю Лорак

09:36

"Вилитий Філіп": Анастасія Стоцька приголомшила виглядом своїх дітей

09:22

"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти ІрануВідео

09:14

РФ атакувала Одеську область: пошкоджено портову інфраструктуру

09:13

Що буде, якщо посадити дині та кавуни поруч: 3 причини зробити це в 2026 роціВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти