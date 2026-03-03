У РФ виставили Україні нову умову для миру і вимагають відмовитися від територій

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що місце та терміни переговорів між РФ, США та Україною залишаються невизначеними.

У Путіна не знають дати нових переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse ​

Коротко:

Місце та терміни переговорів РФ, США та України поки невідомі

Абу-Дабі уже не розглядається як майданчик для зустрічі

Для РФ збереження мілітаризованої України є абсолютно неприйнятним

Місце та терміни нових тристоронніх переговорів між РФ, США та Україною залишаються невизначеними. Абу-Дабі навряд чи розглядається як майданчик для зустрічі. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Поки жодної ясності щодо термінів і місця немає. У ці дні навряд чи можна говорити про можливість зустрічі в Абу-Дабі зі зрозумілих причин", - сказав Пєсков.

Водночас речник Путіна запевнив, що загострення на Близькому Сході поки не вплинуло на темпи переговорного процесу щодо України, а розмова між Путіним та Трампом наразі навіть не планується.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров підхопив риторику Пєскова. Він заявив, що визнання захоплених територій російськими - це нібито не про географію, а про "думку людей на цих землях". При цьому він послався на Дональда Трампа, який, за словами Лаврова, визнав необхідність врахування "реалій на землі".

Водночас Лавров вкотре повернувся до агресивної риторики щодо європейських партнерів України. Він заявив, що європейські країни, пропонуючи гарантії безпеки Києву, фактично "захищають нацистів". Також Лавров сказав, що збереження "мілітаризованої України" для РФ є "абсолютно неприйнятним".

Мирний план / Інфографіка: Главред

Чи може війна закінчитися скоро - думка експерта

Війна в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, вважає військовий експерт Іван Ступак. Він наголосив, що, незважаючи на оптимістичні заяви української влади, реальна ситуація на дипломатичному та військово-політичному рівнях значно складніша.

"Формулювання "на початку кінця" передбачає, що ми не знаємо, скільки цей процес триватиме. Навіть подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Скільки ще йти, я сказати не готовий. Можливо, це була метафора", - прокоментував він заяву Зеленського про те, що війна може закінчитись вже "наближчим часом".

За його словами, переговори з Росією за посередництва США тривають, але поки не дають відчутних результатів.

Переговори про завершення війни - останні новини

Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США, а найзначніший прогрес на переговорах досягнуто у військовій підгрупі щодо контролю демілітаризованої зони. Водночас ключовою проблемою залишається майбутнє українських територій.

Російські чиновники сумніваються у сенсі продовження переговорів із США, пише Bloomberg. За даними джерел, Росія готова підписати мирний меморандум, лише якщо Україна погодиться вивести війська з Донеччини.

Як повідомляв Главред, 3 березня Зеленський заявив, що переговорний процес між Україною, Росією та США фактично застопорився. Місце проведення тристоронньої зустрічі, яка мала відбутися 5-6 березня в Абу-Дабі, може змінитися на Женеву.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

