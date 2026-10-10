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США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ - FT

Віталій Кірсанов
10 жовтня 2026, 17:55
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Американська сторона попередила Україну про можливе припинення обміну розвідувальною інформацією.
США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною
США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, соцмережі

Коротко:

  • Україна має намір продовжувати атаки на російські НПЗ
  • США вже призупиняли обмін розвідданими з Києвом

Вашингтон посилив тиск на Київ, вимагаючи припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За даними Financial Times, американська сторона попередила Україну про можливе припинення обміну розвідувальною інформацією, якщо українські військові продовжуватимуть завдавати таких ударів.

Як пише видання з посиланням на трьох співрозмовників, у п’ятницю українська делегація провела в Маямі майже восьмигодинні переговори з представниками президента США Дональда Трампа. Сторони планували обговорити шляхи досягнення домовленостей, які могли б спонукати Росію припинити війну. Однак зустріч не привела до очікуваного результату.

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За інформацією джерел FT, розбіжності виникли на тлі домовленостей Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним щодо послаблення обмежень на російське паливо. Під час переговорів радники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили українську сторону: Вашингтон може припинити передачу розвідданих, якщо Київ не виконає вимогу зупинити удари по російських НПЗ.

Україна має намір продовжувати атаки на російські НПЗ

Незважаючи на тиск з боку США, Київ не планує відмовлятися від ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Про це, як зазначає FT, заявив високопоставлений український чиновник після досягнення домовленостей між Трампом і Путіним.

За даними видання, українська делегація також скоротила візит до Маямі та відмовилася від другого раунду переговорів, який мав відбутися в суботу.

Водночас Стів Віткофф охарактеризував зустріч, що відбулася, як "продуктивну". За його словами, переговори дозволили визначити напрямки для подальшого обговорення, а сторони домовилися продовжити дипломатичні зусилля.

Як повідомили джерела FT, представники України на зустрічі заявили, що припинення ударів по російських НПЗ лише з боку Києва було б несправедливим, якщо Москва не візьме на себе аналогічних зобов’язань.

Незважаючи на заперечення української сторони, Віткофф і Кушнер повідомили про готовність США скасувати санкційні обмеження щодо російського дизельного палива. За їхніми словами, Росія також має намір зняти заборону на експорт палива.

Видання зазначає, що Трамп уже неодноразово закликав Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За інформацією джерел, в американській адміністрації зростає невдоволення тим, що Київ не виконує цю вимогу. При цьому, незважаючи на нещодавнє поліпшення відносин між двома країнами, розбіжності щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі продовжують впливати на двосторонні контакти.

США вже призупиняли обмін розвідданими з Києвом

Financial Times нагадує, що Вашингтон раніше вже призупиняв обмін розвідувальною інформацією з Україною. Американська сторона також неодноразово допускала можливість повторення такого кроку в разі розбіжностей із Києвом щодо умов завершення війни.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Трамп поставив перед ним ультиматум: прийняти запропоновані американською стороною умови мирного врегулювання, які, на думку Києва, були вигідними для Москви, або ризикнути втратити підтримку США.

Крім того, у квітні Трамп погрожував припинити постачання озброєння Україні, домагаючись від європейських союзників участі в ініціативі "коаліції бажаючих", спрямованій на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Таким чином, можливе припинення обміну розвідданими стало б черговим інструментом тиску Вашингтона на Київ на тлі розбіжностей щодо подальших дій України проти російської нафтової інфраструктури.

Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT
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Угода Трампа з Путіним щодо дизельного палива - останні новини на цю тему

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп 9 жовтня оголосив про досягнення домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного палива на американський та світовий ринки. Після цього Мінфін США тимчасово дозволив операції з російським дизельним паливом, що стало поступкою Москві за спиною України. За словами Трампа, Росія може негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизельного палива, а в листопаді - ще 500 тисяч тонн.

Сам Трамп відкинув звинувачення Зеленського у слабкості Заходу і назвав домовленість із Кремлем "великою угодою". Американський президент публічно подякував Путіну за дизельне паливо і наголосив, що воно необхідне США. За його словами, ціни на нафту вже стрімко падають.

У Києві рішення Вашингтона сприйняли з обуренням. Високопоставлений український чиновник заявив Financial Times, що Україна продовжуватиме наносити удари по російських НПЗ, незважаючи на угоду щодо дизельного палива. За оцінками аналітиків, через удари українських дронів російські нафтопереробні заводи працюють приблизно на 60% потужності.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому форматі й присвячена актуальним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Великій Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, що викликає як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

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