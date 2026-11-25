До участі в національному конкурсі Дженніфер практично не мала досвіду в модельному бізнесі та конкурсах краси.

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"Міс Всесвіт 2026" має дитину / Колаж Главред, фото Instagram/jenniferbarretopr

Коротко:

Яку освіту здобула Дженніфер Баррето

Де вона працювала

У чому її унікальність як учасниці

Переможницею конкурсу"Міс Всесвіт - 2026" стала 27-річна представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето (Jennifer Barreto). Її перемога увійшла в історію міжнародного конкурсу краси: вперше головну корону отримала жінка, яка вже стала мамою.

Але за титулом королеви краси стоїть не лише ефектна зовнішність, а й серйозна освіта, професійна кар’єра та робота з сім’ями, які переживають кризові ситуації.

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"Главред" розповідає, що відомо про нову володарку корони.

Дженніфер Баррето: вік та звідки вона родом

Дженніфер Баррето 27 років. Вона народилася в місті Маягуес (Mayagüez) у Пуерто-Рико. На національному конкурсі краси дівчина представляла муніципалітет Сан-Себастьян.

25 червня 2026 року Баррето завоювала титул Miss Universe Puerto Rico 2026, отримавши право представляти свою країну на міжнародному конкурсі. Для неї це був особливо важливий крок: до участі в національному конкурсі Дженніфер практично не мала досвіду в модельному бізнесі та конкурсах краси.

Дженніфер Баррето стала "Міс Всесвіт 2026" / Фото Facebook/Jennifer Barreto

У підсумку вона не просто стала представницею країни-господаря на ювілейному 75-му конкурсі "Міс Всесвіт", а й завоювала головний титул.

Яку освіту здобула Дженніфер Баррето

На відміну від багатьох учасниць конкурсів краси, професійна біографія Дженніфер пов’язана насамперед із психологією та соціальною роботою.

Вона здобула ступінь бакалавра з психології в університеті в Кентуккі, а потім два магістерські ступені - з психології та соціальної роботи.

Крім того, Баррето проходила спеціалізовану підготовку за кількома напрямками:

психологічна допомога людям, які пережили травматичні події;

захист дітей;

профілактика домашнього насильства;

запобігання самогубствам;

оцінка потреб місцевих громад.

Її академічна підготовка стала основою для подальшої професійної діяльності.

Де працювала нова "Міс Всесвіт"

У 2021 році Дженніфер почала працювати в системі Міністерства оборони США, у Форт-Кавазосі, штат Техас.

Вона брала участь у програмі Family Advocacy Program, яка займається підтримкою військовослужбовців та їхніх сімей. Зокрема, Баррето працювала з людьми, які зіткнулися з домашнім насильством та жорстоким поводженням з дітьми, а також допомагала сім’ям у кризових ситуаціях.

Дженніфер Баррето стала "Міс Всесвіт 2026" / Фото Facebook/Jennifer Barreto

Пізніше вона стала фахівцем з профілактики. До її обов’язків входили оцінка соціальних ризиків, розробка програм підтримки та навчання фахівців методам запобігання насильству.

Також Дженніфер займалася волонтерською діяльністю в медичному центрі Carl R. Darnall Army Medical Center.

Чоловік і донька Дженніфер Баррето

Дженніфер Баррето одружена з Яном Карлосом Баррето (Yan Carlos Barreto). У подружжя є донька Пенелопа, якій сім років.

Саме материнство зробило її перемогу особливо значущою для історії конкурсу. Дженніфер стала першою матір'ю, яка завоювала титул "Міс Всесвіт".

Чим прославилася Дженніфер Баррето / Фото Instagram/Jennifer Barreto

При цьому вона не відмовилася від професійних амбіцій і продовжувала розвивати кар’єру, одночасно виховуючи дитину.

У Пуерто-Рико вона також стала другою матір’ю, яка здобула національний титул Miss Universe Puerto Rico. До неї цього досягла Дженніфер Колон у 2024 році.

Чому перемога Дженніфер Баррето увійшла в історію

Фінал 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" відбувся 24 листопада 2026 року в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико. У змаганні брали участь 117 представниць різних країн і територій.

Баррето вдалося пройти кілька етапів відбору та потрапити до фінальної п’ятірки. Разом із нею за корону боролися учасниці з Домініканської Республіки, Венесуели, Філіппін та Нової Зеландії.

За підсумками конкурсу:

переможниця - Дженніфер Баррето, Пуерто-Ріко;

перша віце-міс - Домініканська Республіка;

друга віце-міс - Венесуела;

третя віце-міс - Філіппіни;

четверта віце-міс - Нова Зеландія.

Цього року організатори відзначили різноманітність учасниць: серед 117 конкурсанток було десять матерів, 22 власниці магістерських ступенів та п’ять жінок з медичною освітою.

Яку корону отримала Дженніфер Баррето

Особливу увагу глядачів привернула прикраса, яку отримала нова переможниця.

Корона отримала назву The Radiance of an Eternal Legacy - "Сяйво вічної спадщини". Вона виготовлена з білого золота 18 карат і прикрашена 3150 діамантами.

Над створенням прикраси працювали дизайнер Джордж Віттельс та паризький ювелірний дім Maison d’OR.

Чим прославилася Дженніфер Баррето / Фото Instagram/Jennifer Barreto

Корону Дженніфер передала попередня володарка титулу - представниця Мексики Фатіма Бош.

Що відомо про плани Дженніфер Баррето

Як нова "Міс Всесвіт" Баррето отримала міжнародну платформу для просування соціальних ініціатив.

Серед напрямків, пов’язаних із її професійним досвідом, - психологічне благополуччя, підтримка жінок і сімей, профілактика насильства та допомога дітям.

Її перемога також стала важливим символом для жінок, які поєднують материнство, освіту та професійну реалізацію.

Крім того, організатори оголосили, що наступний, 76-й конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться в Пуерто-Рико у 2027 році.

Таким чином, Дженніфер Баррето стала не тільки шостою представницею Пуерто-Ріко, яка отримала головну корону конкурсу, а й першою матір’ю в історії "Міс Всесвіт", якій вдалося завоювати цей титул.

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