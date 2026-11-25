Коротко:
- Яку освіту здобула Дженніфер Баррето
- Де вона працювала
- У чому її унікальність як учасниці
Переможницею конкурсу"Міс Всесвіт - 2026" стала 27-річна представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето (Jennifer Barreto). Її перемога увійшла в історію міжнародного конкурсу краси: вперше головну корону отримала жінка, яка вже стала мамою.
Але за титулом королеви краси стоїть не лише ефектна зовнішність, а й серйозна освіта, професійна кар’єра та робота з сім’ями, які переживають кризові ситуації.
"Главред" розповідає, що відомо про нову володарку корони.
Дженніфер Баррето: вік та звідки вона родом
Дженніфер Баррето 27 років. Вона народилася в місті Маягуес (Mayagüez) у Пуерто-Рико. На національному конкурсі краси дівчина представляла муніципалітет Сан-Себастьян.
25 червня 2026 року Баррето завоювала титул Miss Universe Puerto Rico 2026, отримавши право представляти свою країну на міжнародному конкурсі. Для неї це був особливо важливий крок: до участі в національному конкурсі Дженніфер практично не мала досвіду в модельному бізнесі та конкурсах краси.
У підсумку вона не просто стала представницею країни-господаря на ювілейному 75-му конкурсі "Міс Всесвіт", а й завоювала головний титул.
Яку освіту здобула Дженніфер Баррето
На відміну від багатьох учасниць конкурсів краси, професійна біографія Дженніфер пов’язана насамперед із психологією та соціальною роботою.
Вона здобула ступінь бакалавра з психології в університеті в Кентуккі, а потім два магістерські ступені - з психології та соціальної роботи.
Крім того, Баррето проходила спеціалізовану підготовку за кількома напрямками:
- психологічна допомога людям, які пережили травматичні події;
- захист дітей;
- профілактика домашнього насильства;
- запобігання самогубствам;
- оцінка потреб місцевих громад.
Її академічна підготовка стала основою для подальшої професійної діяльності.
Де працювала нова "Міс Всесвіт"
У 2021 році Дженніфер почала працювати в системі Міністерства оборони США, у Форт-Кавазосі, штат Техас.
Вона брала участь у програмі Family Advocacy Program, яка займається підтримкою військовослужбовців та їхніх сімей. Зокрема, Баррето працювала з людьми, які зіткнулися з домашнім насильством та жорстоким поводженням з дітьми, а також допомагала сім’ям у кризових ситуаціях.
Пізніше вона стала фахівцем з профілактики. До її обов’язків входили оцінка соціальних ризиків, розробка програм підтримки та навчання фахівців методам запобігання насильству.
Також Дженніфер займалася волонтерською діяльністю в медичному центрі Carl R. Darnall Army Medical Center.
Чоловік і донька Дженніфер Баррето
Дженніфер Баррето одружена з Яном Карлосом Баррето (Yan Carlos Barreto). У подружжя є донька Пенелопа, якій сім років.
Саме материнство зробило її перемогу особливо значущою для історії конкурсу. Дженніфер стала першою матір'ю, яка завоювала титул "Міс Всесвіт".
При цьому вона не відмовилася від професійних амбіцій і продовжувала розвивати кар’єру, одночасно виховуючи дитину.
У Пуерто-Рико вона також стала другою матір’ю, яка здобула національний титул Miss Universe Puerto Rico. До неї цього досягла Дженніфер Колон у 2024 році.
Чому перемога Дженніфер Баррето увійшла в історію
Фінал 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" відбувся 24 листопада 2026 року в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико. У змаганні брали участь 117 представниць різних країн і територій.
Баррето вдалося пройти кілька етапів відбору та потрапити до фінальної п’ятірки. Разом із нею за корону боролися учасниці з Домініканської Республіки, Венесуели, Філіппін та Нової Зеландії.
За підсумками конкурсу:
- переможниця - Дженніфер Баррето, Пуерто-Ріко;
- перша віце-міс - Домініканська Республіка;
- друга віце-міс - Венесуела;
- третя віце-міс - Філіппіни;
- четверта віце-міс - Нова Зеландія.
Цього року організатори відзначили різноманітність учасниць: серед 117 конкурсанток було десять матерів, 22 власниці магістерських ступенів та п’ять жінок з медичною освітою.
Яку корону отримала Дженніфер Баррето
Особливу увагу глядачів привернула прикраса, яку отримала нова переможниця.
Корона отримала назву The Radiance of an Eternal Legacy - "Сяйво вічної спадщини". Вона виготовлена з білого золота 18 карат і прикрашена 3150 діамантами.
Над створенням прикраси працювали дизайнер Джордж Віттельс та паризький ювелірний дім Maison d’OR.
Корону Дженніфер передала попередня володарка титулу - представниця Мексики Фатіма Бош.
Що відомо про плани Дженніфер Баррето
Як нова "Міс Всесвіт" Баррето отримала міжнародну платформу для просування соціальних ініціатив.
Серед напрямків, пов’язаних із її професійним досвідом, - психологічне благополуччя, підтримка жінок і сімей, профілактика насильства та допомога дітям.
Її перемога також стала важливим символом для жінок, які поєднують материнство, освіту та професійну реалізацію.
Крім того, організатори оголосили, що наступний, 76-й конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться в Пуерто-Рико у 2027 році.
Таким чином, Дженніфер Баррето стала не тільки шостою представницею Пуерто-Ріко, яка отримала головну корону конкурсу, а й першою матір’ю в історії "Міс Всесвіт", якій вдалося завоювати цей титул.
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Про конкурс: Місіс Всесвіт
Місіс Всесвіт (англ. Mrs. Universe) - міжнародний театралізований конкурс краси, організований як щорічний конкурс краси для заміжніх жінок. Організатор конкурсу - болгарська компанія "Місіс Юніверс" ЕООД - "Mrs. Universe LTD".
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