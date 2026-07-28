Колосальні збитки для РФ: економіст пояснив, які удари є найболючішими для Кремля

Виробництво палива в РФ скоротилося приблизно вдвічі, а експорт нафтопродуктів до сусідніх країн майже припинився.

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Економіст пояснив, які удари є найболючішими для Росії / Колаж: Главред, фото: соцмережі, скриншот

Головне із заяв Шапрана:

Удари по нафтовій інфраструктурі завдають Росії колосальних збитків та скорочують доходи бюджету

РФ змушена продавати нафту з великим дисконтом через проблеми зі зберіганням і логістикою

Удари по складах Wildberries не впливають на макроекономіку, але б’ють по зайнятості населення

Через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом та втрачає доходи бюджету. Якщо на пів місяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран.

За його словами, на початку липня російська нафта продавалася приблизно по 40 доларів за барель при світових цінах понад 85 доларів. Зараз її вартість не перевищує 50 доларів за барель, оскільки дисконт зріс до 27-30 доларів.

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Однією з причин такого дисконту є брак потужностей для зберігання нафти. Ще до повномасштабної війни російських сховищ вистачало лише приблизно на 10-15 днів. Після початку війни проти України в РФ запустили лише кілька невеликих об’єктів.

"Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, їм доведеться або консервувати свердловини, або фактично виливати нафту просто неба. НПЗ не здатні переробити весь обсяг, оскільки частина потужностей знищена. Через це Росія збільшує експорт сирої нафти й продає її за будь-яку ціну, щоб не перевантажувати наявні сховища", - зазначив Шапран.

За словами економіста, дефіцит потужностей для зберігання є наслідком радянського підходу, коли вважалося, що додаткові сховища не потрібні, адже нафта нібито й так зберігається в землі. Саме тому великі нафтові сховища майже не будували.

НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Удари по логістиці створюють для РФ серйозні проблеми

Якщо в лютому - березні під ударами опинялися переважно нафтопереробні заводи, які росіяни латали самотужки або комплектуючими з Китаю, то тепер цілями стали термінали, перевалочні пункти та резервуарні парки.

"Наприклад, зараз вони намагаються завезти з Індії близько 400 тисяч тонн палива. Танкер з Індії до Новоросійська йде приблизно 25 днів. Але не можна просто підігнати танкер із дизельним паливом і розвантажити його. Потрібні відповідні хаби, щоб спорожнити танкер і прийняти паливо. А цих хабів уже немає або їхніх потужностей недостатньо", - розповів економіст.

Шапран зазначив, що це видно і на прикладі Криму. Там горять не самі танкери, а сховища, куди зливають паливо. Саме руйнування цієї ланки створює для нафтової галузі РФ найсерйозніші проблеми.

За словами економіста, під загрозою опинилася й інвестиційна програма державної компанії "Транснефть". Через підвищення податку на прибуток приблизно до 40% наразі вона майже нічого не будує.

Шапран наголосив, що удари не лише по НПЗ, а й по сховищах, транспортних хабах, трубопроводах і морських терміналах призводять до колосальних збитків для РФ.

Наслідки цих проблем уже помітні. Росія була змушена скасувати 5-відсоткове мито на імпорт палива та приблизно вдвічі скоротила його виробництво. Крім того, вона фактично припинила експорт нафтопродуктів до сусідніх держав.

"Давайте порахуємо. Росія була змушена скасувати 5-відсоткове мито на імпорт палива. Вона вдвічі скоротила виробництво палива всередині країни. Фактично припинила експорт нафтопродуктів своїм сусідам", - зазначив Шапран.

Через це Монголія та країни Середньої Азії змушені шукати нових постачальників палива, а Росія втратила репутацію надійного продавця. Компанії, які раніше заробляли на цьому мільярди доларів, більше не отримують таких доходів.

"Відповідно, до бюджету надходить менше коштів, тому що додана вартість фактично зникла. Гадаю, приблизно на 90% це сталося саме завдяки ударам по інфраструктурі нафтогазової галузі", - наголосив Шапран.

Як удари по складах Wildberries впливають на Росію

За словами економіста, збитки від ударів по складах Wildberries не можуть істотно вплинути на макроекономіку Росії.

"Я ставлюся до збитків Wildberries так: вони не можуть істотно вплинути на макроекономіку. У Росії на все, що менше трильйона рублів, можна особливо не звертати уваги. Але це може вплинути на свідомість громадян та їхню зайнятість", - вказує він.

Шапран зазначив, що є міста, які фактично живуть за рахунок таких складів. Вони забезпечують роботою велику кількість людей, зокрема тих, хто не має вищої освіти, тому їхнє знищення відчутно впливає на місцевих жителів.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 липня Московська область опинилася під однією з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Повідомляється про вибухи, пожежі на промислових об'єктах, пошкодження будівель, а російська влада заявляє про десятки збитих дронів на підльотах до столиці. Про це повідомив волонтер, ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Раніше аналітики ISW зазначали, що удари по складах Wildberries створюють додаткові вимоги до захисту важливих об'єктів Росії і тиснуть на її ППО. Після останніх атак Кремль терміново посилює ППО у Московській області та навколо ключових активів. За минулий тиждень Україна вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки дронів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі на складах Wildberries у Шушарах та Новосаратовці.

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Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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