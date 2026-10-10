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Зеленський заявив про справжні цілі Росії у війні після угоди Трампа з Путіним

Юрій Берендій
10 жовтня 2026, 15:57
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Під час балістичної атаки на столицю президент говорив з Емманюелем Макроном про нові пакети ППО і посилення тиску на Москву.
Зеленський заявив, що гроші від продажу нафтопродуктів Росія витратить на війну
Зеленський заявив, що гроші від продажу нафтопродуктів Росія витратить на війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

  • Удар по Києву показав, що означає дозвіл РФ продавати нафтопродукти
  • Гроші від експорту Росія витратить на ракети, "шахеди" та найманців
  • Президент обговорив з Макроном нові пакети ППО для України

Балістична атака на Київ після численних ударів реактивних "шахедів" по енергетичних об'єктах стала найкращою ілюстрацією того, що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти. Частину ракет вдалося збити, а сам удар ще раз чітко продемонстрував справжні наміри Москви, заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, Росія розраховує на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури. Глава держави пояснив, на що саме Кремль спрямує додаткові нафтові доходи.

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"Кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення „шахедів" і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт. Російський вибір – це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується".

Зеленський також зазначив, що напередодні Росія отримала "зовсім інші сигнали" – що атакувати надалі начебто можна. На думку президента, це потрібно виправляти, а від США, Європи та інших партнерів мають надійти сильні сигнали на підтримку України та на обмеження російської здатності воювати і тероризувати людей.

Розмова з Макроном під час атаки

Саме під час балістичного удару по столиці відбулася розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив президент в Telegram. Він подякував французькому лідерові за підтримку та наголосив на потребі в посиленні протиповітряної оборони.

"Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень. На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути", - заявив він.

Окремо сторони обговорили виклики, пов'язані з послабленням санкцій проти російських нафтопродуктів.

"Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі", – написав глава держави.

інфографіка, НПЗ у Росії, НПЗ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Чи посилить Росія балістичні удари по енергетиці України взимку

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія не економить ресурси на ракети та дрони, хоча ще наприкінці літа здавалося, що балістичних ударів може стати менше.

"Але те, що вони продовжують завдавати балістичних ударів і запускати крилаті ракети, говорить про те, що ресурси в них є, і вони їх особливо не економлять. За моїми оцінками, „Гераней-4" та „Гераней-5" вони можуть виробляти близько 3000 на місяць", – наголосив фахівець.

Говорячи про ракетний арсенал Москви, експерт навів оцінку темпів виробництва балістики.

"Також вони виробляють близько 60 ракет „Іскандер-М" на місяць. „Кинджал" та „Іскандер" технологічно близькі: одна ракета запускається із землі, інша - з повітря", – пояснив Криволап.

Водночас аналітик звернув увагу на те, що сама економіка протиповітряної оборони складається не на користь захисників неба.

"З іншого боку, той самий реактивний дрон може коштувати умовно 100–150 тисяч доларів, але завдати збитків на кілька мільйонів. А ракет AIM-120 у світі фізично виробляється не так багато – близько 2 тисяч на рік. Тому запаси швидко витрачаються", – зазначив експерт.

Оцінюючи плани Кремля на зиму, Криволап спрогнозував, що головною ціллю ракетних ударів стане енергетика.

"Я думаю, що балістика у великій кількості піде насамперед по енергетичній інфраструктурі з початком опалювального сезону. У мене є таке відчуття. У тому, що Путін намагатиметься це робити, я не сумніваюся. Щодо енергетичного перемир'я - я думаю, Путіну абсолютно байдуже, як житиме його власне населення. Для нього не настільки важливий результат війни, як сам процес. Йому потрібно воювати. Зараз він налаштувався на довгу війну дешевими засобами, щоб витрачати на неї менше ресурсів", – підсумував експерт.

Угода Трампа з Путіним щодо дизелю – останні новиниза темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп 9 жовтня оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Після цього Мінфін США тимчасово дозволив операції з російським дизелем, що стало поступкою для Москви за спиною України. За словами Трампа, Росія може негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизелю, а в листопаді – ще 500 тисяч тонн.

Сам Трамп відкинув звинувачення Зеленського у слабкості Заходу і назвав домовленість із Кремлем "великою угодою". Американський президент публічно подякував Путіну за дизельне паливо і наголосив, що воно потрібне США. За його словами, ціни на нафту вже стрімко падають.

У Києві рішення Вашингтона сприйняли з обуренням. Високопоставлений український чиновник заявив Financial Times, що Україна продовжить бити по російських НПЗ попри угоду щодо дизелю. За оцінками аналітиків, через удари українських дронів російські нафтопереробні заводи працюють приблизно на 60% потужності.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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