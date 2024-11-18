США звинуватили у ескалації: у Путіна гнівно відреагували на дозвіл бити ATACMS по РФ

Кремль вважає дозвіл Україні від США на удари ракетами ATACMS по РФ "якісно новим витком напруженості".

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Росія гнівно відповіла на дозвіл Україні від США застосовувати ATACMS / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, uk.wikipedia.org

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Кремль розцінює дозвіл на використання ATACMS як новий етап залучення США у війну

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це рішення нібито розпалює війну в Україні

Росія вважає дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS "якісно новим витком напруженості". Рішення США нібито розпалює війну в Україні. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков російським пропагандистським ЗМІ.

"Очевидно, що адміністрація, яка йде, у Вашингтоні має намір зробити кроки, щоб продовжувати підливати олії до вогню і провокувати далі нагнітання напруженості навколо цього конфлікту", - сказав речник російського диктатора.

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Пєсков додав, що Кремль розцінює дозвіл на удари ракетами ATACMS як "новий виток напруженості і якісно нову ситуацію з погляду залучення Сполучених Штатів".

Головна небезпека цього рішення, на думку Кремля, полягає в тому, що такі удари начебто можуть здійснювати виключно західні держави, а не Україна. Пєсков заявив, що це підкреслює нібито пряму залученість західних країн до конфлікту.

Ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, протягом багатьох місяців українські чиновники критикували нерішучість Заходу щодо дозволу на удари по території Росії. Президент України Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що партнери України зволікають через побоювання порушення "червоних ліній" Кремля.

Однак 17 листопада президент США Джо Байден уперше дозволив Україні використовувати надані США ракети великої дальності для ударів вглиб Росії. Тепер ЗСУ можуть застосовувати ракетні системи ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 306 км.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію щодо ударів ATACMS. Він зазначив, що далекобійність є одним із головних пунктів плану перемоги України, який він представив західним партнерам.

Як повідомляв Главред, згодом з'явилася інформація, що США дозволили Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів лише по Курській області Росії. За даними Axios, це рішення спрямоване на стримування КНДР від подальшої підтримки РФ.

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