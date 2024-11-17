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"Ракети самі за себе скажуть": Зеленський прокоментував дозвіл на удари від США

Анна Косик
17 листопада 2024, 22:33
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Зеленський зазначив, що західне озброєння допомагає Україні рухатися до перемоги.
Зеленский, ракета
Одним із головних пунктів плану України є далекобійність для армії / Колаж: Главред, фото: US Army, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

  • Отримання Україною дозволу на удари по РФ покажуть на практиці
  • Росія вчергове вдалася до тероризму
  • Атака 17 листопада показала неефективність телефонних розмов з Путіним

Ввечері 17 листопада у ЗМІ з'явилася інформація щодо надання Україні дозволу на удари американським озброєнням, зокрема ATACMS, вглиб країни-агресора Росії. Це прокоментував президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", - наголосив він.

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Президент зауважив, що далекобійність є одним із головних пунктів плану посилення України, тобто плану перемоги, який він представив західним партнерам.

Також Зеленський не пройшов повз сьогоднішньої атаки агресора на Україну. Він назвав її "відповіддю усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами та умиротворенням".

'Ракети самі за себе скажуть': Зеленський прокоментував дозвіл на удари від США
План перемоги / Інфографіка: Главред

"Сьогодні цей "голуб миру" надіслав нам чергові "кинджали" та "калібри". Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне й те саме. І від цього треба захищатися. Треба бути сильними. Час інвестувати треба не в те, щоб поговорити з кимось у Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни", - додав він.

Президент також розповів, що сьогодні знову блискуче проявили себе "петріоти". Непогано проявили себе F-16 – є збиття ракет та подякував партнерам, які допомагають системами й протиракетами.

Надання Україні дозволу на удари по Росії

Нагадаємо, Главред писав, що після довгих дипломатичних спроб України президент США Джо Байден за даними ЗМІ таки дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії.

Тепер ЗСУ, найімовірніше, зможуть використовувати ракетні системи ATACMS з дальністю до 306 км, а Франція та Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow.

Україна йшла до цього рішення довгий період часу і поки західні лідери вагалися, президент Зеленський критикував їх, стверджуючи, що зараз не варто говорити, що дозвіл на ураження важливих об'єктів в РФ буде ескалацією.

Напередодні прийняття рішення чиновники прогнозували, що нинішня адміністрація Байдена здатна змінити свою позицію щодо дозволу для України на удари вглиб території агресора Росії. І це таки сталося.

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Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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Володимир Зеленський новини України ЗРК Patriot Ракетна атака на Україну Удари вглиб РФ
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