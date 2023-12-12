США не зможуть затвердити допомогу до Різдва - лідер республіканців після зустрічі із Зеленським

У Республіканській партії вимагають особистої участі Байдена і його команди у переговорах.

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У Сенаті зробили заяву після зустрічі із Зеленським / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Instagram Libcos

Лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл виключив схвалення військової допомоги Україні до Різдва. Це, цитує законодавця The Hill, "практично неможливо". Макконнелл закликав Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли в глухий кут.

Лідер республіканців уточнив, що це неможливо через саму процедуру, яка займає більше часу.

"Все, що я сказав, це те, що практично неможливо, навіть попри досягнення угоди, розробити його (законопроект - Главред), провести через Сенат, провести його через Палату представників до Різдва", - відповів Макконнелл після зустрічі із Зеленським. відео дня

Макконнел поскаржився, що Білий дім замість особистої участі в переговорах з республіканцями переклав усе на плечі демократів в Сенаті. За словами законодавця, "єдиний спосіб досягти угоди" - це особиста участь у переговорах, що застопорилися, самого Байдена.

"Ми всі знаємо, що він єдиний, хто може підписати закон. Без нього угоди не буде", - сказав Макконнелл.

При цьому сенатор підкреслив, що далі законопроект про допомогу Україні, якщо він затримається до січня, ухвалити буде не менш складно.

Зазначається, що заява Макконнелла з'явилася всього за кілька годин після зустрічі Зеленського з сенаторами на Капітолійському пагорбі.

Підтримка України Заходом падає

США досі не можуть домовитися про подальше фінансування Української держави в умовах російського вторгнення. Республіканці вимагають від Адміністрації Байдена зайнятися внутрішніми проблемами Америки, в першу чергу - міграційним питанням, а наближені до Трампа конгресмени стверджують, що Україна все одно не переможе, тому повинна "віддати частину територій" Росії.

Байден і його соратники у своїх заявах всіляко підкреслювали, що зараз не місце для внутрішньополітичних сварок, а будь-яка затримка у підтримці України тільки на руку Путіну.

Крім того, захиталася єдність Європейського Союзу - сателіти Росії, на кшталт Угорщини, намагаються перешкодити подальшому фінансуванню армії і уряду України. Наприклад, угорський прем'єр Віктор Орбан у всіх своїх виступах неодноразово підкреслював, що Київ приречений на поразку перед Росією. Проросійські сили активізувалися і в Словаччині, а в Польщі фінансовані Росією громадські рухи ініціювали блокування руху вантажівок під приводом "скасування транспортного безвізу".

Українська влада і військові з цим не згодні. Напередодні президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США, де сьогодні зустрінеться з представниками Конгресу.

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