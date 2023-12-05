'Ще дуже далеко': словацький міністр не може уявити собі членство України в ЄС

Словаччина підтримує прагнення України до членства в ЄС, але для вступу країна має відповідати усім необхідним вимогам.

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Словаччина вважає, що вступ України в ЄС "ще дуже далеко" / Колаж: Главред, фото: УНИАН, DENNIK N

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може собі "уявити за нинішніх обставин" членство України в Європейському Союзі. Однак, він наголосив, що для Києва повинна бути перспектива членства в майбутньому. Про це міністр сказав в інтерв’ю виданню Štandard.

За його словами, до вступу України в Євросоюз "ще дуже-дуже далеко". Втім, він підкреслив, що для України варто зберегти перспективу на майбутнє.

"Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту", – сказав Юрай Бланар. відео дня

На його думку, для України повинна бути перспектива членства у майбутньому, але за дотримання всіх необхідних критеріїв, аналогічно до інших країн Східного партнерства та Західних Балкан. Він також заявив, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але лише після того, як країна відповідатиме всім вимогам.

Позиція Словаччини щодо України

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини повідомив генерального секретаря НАТО про рішення зупинити передачу військової допомоги Україні зі своїх складів. Країна модернізувати власне військо.

Таке рішення паламент Словаччини схвалив, оскільки уряд просійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо і підтримав його політичну програму. Яка зокрема обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

Крім цього, Роберт Фіцо після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою у Празі, охарактеризував війну в Україні як "заморожений конфлікт". Він вважає, що надсилання зброї українським військовим не вирішить цю ситуацію.

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