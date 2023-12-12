Зеленський зустрівся з Байденом і розповів про виділення нової допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для переговорів з Джо Байденом.

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Зеленський зустрівся з Байденом у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому і вже зустрівся з президентом США Джо Байденом. У мережі з'явилися перші кадри із зустрічі. Відео розлетілося в Мережі.

На кадрах видно, як машина з українським прапором під'їжджає до входу в Білий дім.

Дивіться відео із зустрічі Зеленського та Байдена:

Зеленський зустрівся з Байденом у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому Зеленський сидить біля Байдена вже всередині Білого дому.

відео дня

Дивіться відео із зустрічі Зеленського та Байдена:

Зеленський зустрівся з Байденом у Вашингтоні / фото: скріншот

ЗМІ повідомляють, що зустріч президентів почалася в Овальному кабінеті. Президент США Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Допомога Україні від США

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США. Це вже третій візит Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Він відбувається в критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.

Глава Пентагону зробив важливу заяву про підтримку України. Зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки Америки.

Пізніше з'явилися перші подробиці візиту Зеленського до США. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що зустріч була дуже продуктивною.

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