Компромісу не буде: Зеленський відповів, як Україна хоче закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким в Україні бачать кінець війни.

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Зеленський відповів, Як Україна хоче закінчити війну / крлаж: Главред, фото: УНІАН, командування об'єднаних сил ЗСУ

Президент України відправився з візитом в Буенос-Айрес. Там він дав інтерв'ю журналістам і відповів на найпоширеніші питання, в тому числі про компроміс з Росією.

Володимир Зеленський підтверджує, що в Україні вже настала точка неповернення і Росію ніхто не пробачить. На його думку, окупація неможлива, оскільки населення України ліквідовуватиме росіян самостійно в будинках, де вони вирішать жити. Все тому, що окупанти вбили стільки людей, що в кожній родині є та чи інша втрата.

Незважаючи на те, що головнокомандувач України впевнений, що Росія не зможе досягти поставлених перед собою цілей, які вони не приховують, він не виключає того, що для припинення війни необхідно здійснювати "певні кроки".

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Однак найважливішим, за словами Зеленського, є гарантії безпеки. Він стверджує, що війна повинна закінчитися так, щоб ніколи не почалася знову.

"Безумовно, ми її хочемо закінчити. Безумовно, ми хочемо її закінчити так, щоб вона не почалася знову. Нам потрібні гарантії безпеки. Юридичні від країн щодо підтримки, або відповідну зброю, щоб ми могли зупинити Росію. Тобто, конкретні гарантії, щоб вони знову до нас не прийшли, тому що ми хочемо просто жити, - пояснив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський

Нагадаємо, у суботу, 9 грудня, Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, де взяв участь у церемонії інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. По дорозі до Аргентини він зустрівся з прем'єр-міністром Кабо-Верде Хосе Уліссесом Корреа-і-Сільвою. Це перша зустріч глав держав в історії двох країн.

Також, президент України під час візиту до Аргентини зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, відомим своїми проросійськими поглядами. За словами Зеленського, двостороння розмова стосувалася європейських справ двох держав.

Крім іншого, паузу в допомозі від Сполучених Штатів Америки, яка викликана розбіжностями в Конгресі, Володимир Зеленський прокоментував і затвердив, що її вдасться побороти.

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