Путінський 'друг' Орбан видав нову заяву про Україну: 'гуде' вся мережа

Своє обурення словам Орбана у мережі висловили користувачі з різних країн світу.

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Орбан вчергове вляпався у скандал / Колаж Главреда. Фото: скріншот YouTube, УНІАН

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який потрапляв у неодноразові скандали через відкрите лобіювання інтересів Путіна на Заході, видав чергову скандальну заяву про Україну.

У Twitter (X) його представник Золтар Ковач опублікував відео виступу Орбана. У ньому прем'єр Угорщини назвав "стратегічним рішенням" підписання Мінських угод і замороження "конфлікту".

Окупацію Криму Орбан назвав "Кримською кризою".

відео дня

"Тепер уже зрозуміло, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Політичних змін у Москві теж чекати не доводиться... Треба дивитись на реальність", - почав угорський прем'єр.

У коментарях до допису Золтача десяток користувачів з різних країн світу висловили обурення словам Орбана, дехто наголошував, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося звільнити велику частину окупованих Росією територій.

До слова, 18 листопада Орбан знову виступив проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і заявив, що офіційний Київ зараз "на відстані світлових років" від ЄС.

Відомо, що Угорщина планує блокувати початок переговорів ЄС-Україна. У ЄС Будапешт вирішили "задобрити" виділенням 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні.

Позиція Угорщини

Орбан і його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а незабаром перейшов до лобіювання інтересів Росії в Євросоюзі.

Зокрема, угорські чиновники неодноразово закликали скасувати проти РФ санкції або втручалися у формування санкційних списків.

Крім того, уряд Орбана натякав на територіальні претензії до України, пояснюючи це "утисками" угорської нацменшини на Закарпатті, і перешкоджав прийняттю Євросоюзом пакетів фінансової допомоги Україні. Угорщина виступає проти вступу Києва в ЄС і НАТО.

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