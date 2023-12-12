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Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву

Юрій Берендій
12 грудня 2023, 17:21
У Білому домі зазначили, що якщо не продовжити фінансування Києва, це послабить здатність України до самозахисту, що буде лише на руку амбіціям Путіна.
Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву
Відсутність допомоги зашкодить здатності України утримувати свою територію / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Відсутність фінансування для підтримки України у війні іх Росією з боку США послабить здатність Києва до самозахисту. Про це попередив Джейк Салліван, радник Білого дому з питань національної безпеки, передає Guardian.

Виступаючи на форумі Wall Street Journal, він сказав, що якщо допомога США більше не буде надаватися, це зашкодить здатності України утримувати свою територію.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський вилетів до Вашингтона в спробі врятувати критично важливий пакет військової допомоги на суму 61 мільярд доларів.

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Таокж, сьогодні 12 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки, де він має заплановані зустрічі. Про це повідомляє "Голос Америки".

Як зазначають журналісти, Володимир Зеленський проведе зустріч із сенаторами США для того, щоб вони підтримали пропозицію Джо Байдена виділити понад 100 млрд доларів для України та Ізраїлю.

Зеленський проведе зустріч із лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом за закритими дверима. Крім того, він веде переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де головною темою також є допомога Україні.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на секретному брифінгу в Сенаті США, призначеному для обговорення допомоги Україні та Ізраїлю, представники Демократичної та Республіканської партій вступили у суперечку. Замість розмови про війну Росії проти України, доповідач від республіканців відкрито висловлював критику стосовно кордону та голосно виступав проти одного з генералів.

Крім того, Білий дім повідомив про підписання заяви про спільне виробництво та обмін технічними даними між США та Україною. Це спрямовано на задоволення оперативних потреб українських Збройних сил через укріплення співпраці в оборонно-промислових базах.

Адміністрація Байдена також попередила, що відмова від підтримки України може мати серйозні наслідки, вказуючи на готовність Сполучених Штатів вступити в війну у випадку агресії Росії проти будь-якої країни-члена НАТО, якщо підтримка України буде скасована.

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