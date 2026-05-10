Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

Дар'я Пшеничник
10 травня 2026, 08:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Путін відкрито дав зрозуміти, що Москва вважає право сусідніх держав на євроінтеграцію предметом власного контролю.
Путин
Путін визнав, що воює з Україною не через НАТО чи Донбас / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Головне з новини:

відео дня
  • Кремль пов’язує війну в Україні з прагненням до ЄС
  • Путін погрожує Вірменії "сценарієм, схожим на Україну 2014 року"
  • Москва вимагає референдуму щодо євроінтеграції

Кремлівський диктатор Володимир Путін знову спробував виправдати війну проти України, заявивши, що вона нібито стала наслідком українського прагнення до Європейського Союзу. Таку тезу він озвучив 9 травня на пресконференції, паралельно натякаючи Вірменії, що її зближення з ЄС може закінчитися "сценарієм, схожим на Україну 2014 року" - фактично погрозою нового вторгнення.

Путін відкрито дав зрозуміти, що Москва вважає право сусідніх держав на євроінтеграцію предметом власного контролю, пише ТСН. Він заявив, що Вірменії слід "враховувати позицію Росії" та навіть запропонував провести референдум:

"На мій погляд, було б правильно і по відношенню до населення, громадян Вірменії, і по відношенню до нас, як головного економічного партнера, визначитися якомога раніше, наприклад, провести референдум".

Диктатор додав, що результати такого голосування нібито визначили б подальший курс країни, а Кремль готовий до "м’якого розлучення".

"Відповідно, і ми зробили б відповідні висновки і пішли б шляхом м’якого, інтелігентного і взаємовигідного розлучення", - заявив він.

Попри це, Путін намагався створити враження, що остаточне рішення має ухвалювати Єреван, хоча його риторика фактично повторює тиск, який Росія роками застосовувала до України.

Проводячи паралелі з українськими подіями, він заявив: "Ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямі. А з чого почалося? Зі вступу чи спроби вступу України до ЄС".

Це суперечить попереднім заявам Кремля, який роками стверджував, що напад на Україну був спричинений "загрозою розширення НАТО". Тепер російська пропаганда намагається переписати власні ж пояснення, підміняючи причини агресії та виправдовуючи тиск на інші пострадянські держави.

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Заяви Путіна на загрози для ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Кремль вимагає від України виведення військ із решти території Донецької області як попередньої умови для припинення вогню - це бойова мета, якої російські війська досі не змогли досягти.

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей

Європейські країни стурбовані тим, що протягом найближчих одного-двох років Росія може вжити агресивних дій. За інформацією Politico, в ЄС вважають, що цей період може стати для диктатора Путіна "вікном можливостей".

Вас може зацікавити:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

10:55Фронт
"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

10:04Війна
НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

08:51Політика
Реклама

Популярне

Більше
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Китайський гороскоп на сьогодні, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

Китайський гороскоп на сьогодні, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

Останні новини

11:01

Китайський гороскоп на завтра, 11 травня: Свиням — шанс, Щурам — поступки

10:56

Невідомі спробували напасти на будівлю ТЦК на Закарпатті: подробиці інциденту

10:55

Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

10:46

Бідність через щедрість: які продукти не можна давати в борг сусідам

10:04

"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
09:59

"Без масок": зірка "Мастер Шеф" показала справжню Пугачову

09:58

Турбулентність на валютному риноку: що буде з курсом долара і євро з 11 травня

09:01

Прогресу на фронті немає: в ISW розкрили істинну мету "перемир’я" РФ

08:54

"Я задихалася": Глущенко зізналася, чому не з’явилася на похороні Поплавської

Реклама
08:51

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

08:10

У Кремлі назріває боротьба за владу: Денисенко про конфлікт еліт у РФПогляд

07:55

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

07:45

"Любов переросла у ненависть": Винник повідомив про зраду близької людини

05:12

5 речей на подвір’ї, які стають магнітом для змій: більшість навіть не здогадується

04:02

В Україні готують нові правила для водіїв - за що можуть позбавити прав

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в магазині за 41 с

03:36

Як і де різні знаки зодіаку обирають друзів: несподівані відмінності

02:33

Гороскоп на завтра, 11 травня: Овнам - неприємності, Рибам - цікава подія

09 травня, субота
23:55

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

23:17

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

Реклама
22:33

Топ-серіал "Ведмідь" закривається: названо дату виходу останнього сезонуВідео

21:46

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:43

"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

21:10

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

21:08

Венсан Кассель показав свого молодшого сина від моделі

20:37

Для п'яти знаків зодіаку наступний тиждень стане найщасливішим у році - хто вони

19:57

Секрет назви та вибір Мазепи: маловідомі факти про історію давньої Полтави

19:55

49-річний син 80-річної Шер поскаржився, що співачка перестала його утримувати

19:54

Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

19:51

Ознаки перезволоження городу: помилки у поливі можуть знищити врожай

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травняПогляд

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:24

Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

Реклама
17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти