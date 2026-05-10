НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

Путін відкрито дав зрозуміти, що Москва вважає право сусідніх держав на євроінтеграцію предметом власного контролю.

https://glavred.net/politics/nato-i-donbass-ni-pri-chem-putin-pridumay-novuyu-prichinu-voyny-v-ukraine-10763462.html Посилання скопійоване

Путін визнав, що воює з Україною не через НАТО чи Донбас / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Головне з новини:

відео дня

Кремль пов’язує війну в Україні з прагненням до ЄС

Путін погрожує Вірменії "сценарієм, схожим на Україну 2014 року"

Москва вимагає референдуму щодо євроінтеграції

Кремлівський диктатор Володимир Путін знову спробував виправдати війну проти України, заявивши, що вона нібито стала наслідком українського прагнення до Європейського Союзу. Таку тезу він озвучив 9 травня на пресконференції, паралельно натякаючи Вірменії, що її зближення з ЄС може закінчитися "сценарієм, схожим на Україну 2014 року" - фактично погрозою нового вторгнення.

Путін відкрито дав зрозуміти, що Москва вважає право сусідніх держав на євроінтеграцію предметом власного контролю, пише ТСН. Він заявив, що Вірменії слід "враховувати позицію Росії" та навіть запропонував провести референдум:

"На мій погляд, було б правильно і по відношенню до населення, громадян Вірменії, і по відношенню до нас, як головного економічного партнера, визначитися якомога раніше, наприклад, провести референдум".

Диктатор додав, що результати такого голосування нібито визначили б подальший курс країни, а Кремль готовий до "м’якого розлучення".

"Відповідно, і ми зробили б відповідні висновки і пішли б шляхом м’якого, інтелігентного і взаємовигідного розлучення", - заявив він.

Попри це, Путін намагався створити враження, що остаточне рішення має ухвалювати Єреван, хоча його риторика фактично повторює тиск, який Росія роками застосовувала до України.

Проводячи паралелі з українськими подіями, він заявив: "Ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямі. А з чого почалося? Зі вступу чи спроби вступу України до ЄС".

Це суперечить попереднім заявам Кремля, який роками стверджував, що напад на Україну був спричинений "загрозою розширення НАТО". Тепер російська пропаганда намагається переписати власні ж пояснення, підміняючи причини агресії та виправдовуючи тиск на інші пострадянські держави.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Заяви Путіна на загрози для ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Кремль вимагає від України виведення військ із решти території Донецької області як попередньої умови для припинення вогню - це бойова мета, якої російські війська досі не змогли досягти.

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей

Європейські країни стурбовані тим, що протягом найближчих одного-двох років Росія може вжити агресивних дій. За інформацією Politico, в ЄС вважають, що цей період може стати для диктатора Путіна "вікном можливостей".

Вас може зацікавити:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред