Війська Естонії підстрахують ЗСУ: Таллінн заговорив про перекидання солдатів в Україну

Уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправки військ, каже Мадіс Ролл.

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Естонія може перекинути війська в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/kaitseministeerium

Радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл прокоментував питання ймовірності направлення військ в Україну.

Як підкреслив він в інтерв'ю Breaking Defense, уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправки військ у західні області України.

При цьому радник президента уточнив, що естонські військові в Україні можуть виконувати "тилові" функції українських військ з метою звільнити їх для боротьби на фронті.

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Він додав, що наразі влада Естонії аналізує такий варіант і сподівається, що відправлення військ в Україну здійснюватиметься в рамках повної місії НАТО, однак і не виключається, що Естонія діятиме у складі меншої коаліції.

"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити", - сказав офіційний представник президента Естонії.

Він також не виключає, що з часом країни НАТО, які зараз виступають проти такого рішення, у майбутньому змінять свою думку.

Видання уточнює, що раніше глава естонських сил оборони генерал Мартін Херем розповів, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст.

Введення західних військ в Україну - головні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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