Снарядного "голоду" у ЗСУ вже немає, однак Росія досі переважає зброєю

Снарядного "голоду" у Збройних сил наразі немає, а проте російські окупанти досі переважають у БК і живій силі, зазначив в ефірі Київ24 речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
За його словами, ЗСУ витрачають кожен снаряд "з розумом".
"Снарядного голоду у Сил оборони наразі немає. Однак усе пізнається в порівнянні - на тлі використання ворогом боєприпасів. Вони, звісно, переважають нас кількісно, але наші ЗСУ витрачають кожен снаряд з розумом - у ціль. І я можу сказати те, що ми не маємо такого снарядного голоду", - констатував Волошин.
За його словами, ворог відчуває, що міжнародна допомога або вже зʼявилася, або незабаром зʼявиться.
"Тому вони намагаються активізувати зусилля на усіх ділянках фронту і покращити становище. Тому і більше використовують тих чи інших боєприпасів", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".
Новини з фронту - ситуація на передовій 7 травня 2024
На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, ворог не зменшує темпів своїх атак, розповів офіцер артилерії бригади Національної гвардії "Рубіж" Володимир Назаренко.
Раніше повідомлялося, що в РФ несподівано зупинила штурм. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступ противника призупинено, заявив Сергій Цехоцький.
Водночас, за словами експерта Олександра Коваленка, російські окупанти, не отримавши до 7 травня - до дня інавгурації Путіна - будь-якого гідного результату на передовій, пішли "ва-банк" на Часо-Ярівському напрямку, ситуація на цій ділянці ускладнюється.
Нарощування наступу на Часів Яр Коваленко очікує в другій половині травня - і навіть трохи раніше. На думку аналітика, перші штурмові групи будуть, найімовірніше, просто "м'ясом" для розвідки боєм.
Снарядний голод у ЗСУ
Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.
Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.
"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.
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