Снарядного "голоду" у ЗСУ вже немає, однак Росія досі переважає зброєю

Російські загарбники активізувалися на передовій, намагаючись скористатися непростим становищем українських захисників.

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ЗС РФ продовжують наступати на фронті / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

Снарядного "голоду" у Збройних сил наразі немає, а проте російські окупанти досі переважають у БК і живій силі, зазначив в ефірі Київ24 речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, ЗСУ витрачають кожен снаряд "з розумом".

"Снарядного голоду у Сил оборони наразі немає. Однак усе пізнається в порівнянні - на тлі використання ворогом боєприпасів. Вони, звісно, переважають нас кількісно, але наші ЗСУ витрачають кожен снаряд з розумом - у ціль. І я можу сказати те, що ми не маємо такого снарядного голоду", - констатував Волошин.

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За його словами, ворог відчуває, що міжнародна допомога або вже зʼявилася, або незабаром зʼявиться.

"Тому вони намагаються активізувати зусилля на усіх ділянках фронту і покращити становище. Тому і більше використовують тих чи інших боєприпасів", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Новини з фронту - ситуація на передовій 7 травня 2024

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, ворог не зменшує темпів своїх атак, розповів офіцер артилерії бригади Національної гвардії "Рубіж" Володимир Назаренко.

Раніше повідомлялося, що в РФ несподівано зупинила штурм. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступ противника призупинено, заявив Сергій Цехоцький.

Водночас, за словами експерта Олександра Коваленка, російські окупанти, не отримавши до 7 травня - до дня інавгурації Путіна - будь-якого гідного результату на передовій, пішли "ва-банк" на Часо-Ярівському напрямку, ситуація на цій ділянці ускладнюється.

Нарощування наступу на Часів Яр Коваленко очікує в другій половині травня - і навіть трохи раніше. На думку аналітика, перші штурмові групи будуть, найімовірніше, просто "м'ясом" для розвідки боєм.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

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