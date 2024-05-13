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"Знищуємо піхоту і техніку РФ": ЗСУ перейшли до контрударів на Харківщині

Олексій Тесля
13 травня 2024, 21:00
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На Харківщині військовим надаються необхідні способи ураження та сили, наголосив президент.
Зеленський
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: t.me/VovchanskInformaciyniy, ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення сил оборони в районі Вовчанська та інших прикордонних районах Харківської області.

"Тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ і загалом прикордонні райони", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави повідомив, що бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці і йому надаються необхідні способи ураження, необхідні сили.

відео дня

"Ми знищуємо піхоту окупантів і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію", - сказав президент.

Водночас, зазначив Зеленський, "ми розуміємо, як діє ворог". "Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки, забезпечення, а саме Краматорський напрямок, Покровський, незмінна увага до Куп'янського напрямку. Ми також фіксуємо ворожу активність проти Сумщини та Чернігівщини, диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", - сказав він.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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Володимир Зеленський Харківська область війна Росії та України Вовчанськ
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