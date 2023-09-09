Удари по території РФ: у ГУР назвали, які об'єкти окупантів під прицілом

Для ударів по військових об'єктах РФ використовуються різні засоби, підкреслив Вадим Скібіцький.

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У ГУР розповіли про удари по території РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об'єктів противника, і методично працює над їх усуненням, заявив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої РФ. Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об'єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато: вони всі пронумеровані, визначені за ієрархією, визначено їх значення", - підкреслив він в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

Щодо роботи за цілями він підкреслив: "Ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ, щоб досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його комплектуючі, перестануть виробляти військову продукцію".

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"Ті ж росіяни визнають, що ми працюємо точково", - уточнив співрозмовник.

Разом з тим він розповів про те, що Україна атакує Російські об'єкти, використовуючи методики НАТО.

Водночас він зауважив, що для атак по Росії ЗСУ використовують різні засоби. В основному це ракетні системи, БПЛА і "агентурні одиниці".

Скібіцький додав, що ГУР визначає найбільш критичні об'єкти і цілі в Росії. При цьому в основному це військові об'єкти і об'єкти ВПК країни-агресора.

Раніше у Володимира Зеленського анонсували нові удари дронів по критичній інфраструктурі РФ. Якщо РФ завдаватиме ударів по критичних об'єктах в Україні, то отримає відповідь, каже Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше в Криму дрони атакували район Севастопольської бухти. Місцеві жителі чули звуки дронів, а також вибухи і стрілянину. За їх словами, голосно було в Нахімовському районі міста.

Буданов раніше анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава ГУР зазначив, що в Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

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