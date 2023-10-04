Спецпризначенці висадилися в Криму і вдарили по окупантах: ГУР провело складну операцію

Українські спецпризначенці провели складну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова.
Воїни десантувалися у Криму, після чого нанесли вогневе ураження по російських окупантах. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Захисники розгорнули на півострові український прапор і заявили, що Крим повернеться до України.
"Крим буде українським! Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам", – йдеться у повідомленні.
Також в ГУР опублікували відео, як саме проходила операція.
Дивіться відео проведення складної операції спецпризначенцями ГУР у Криму:
Удари по Криму
Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.
У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.
3 жовтня повідомлялося, що у Криму та Бєлгородській області прогриміли вибухи. У РФ почали істерити через "Нептуни". Від окупантів почали надходити суперечливі заяви, які не мають жодного підтвердження.
Читайте також:
- СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов
- Формула Зеленского и сила ВСУ: Огрызко рассказал, что нужно Украине для победы
- Линия фронта в море отодвинута на 185 км: в ВСУ рассказали о "критической точке" для судов РФ