Спецпризначенці висадилися в Криму і вдарили по окупантах: ГУР провело складну операцію

У відомстві показали відео, як проходила операція на території тимчасово окупованого Криму. Було нанесене вогневе ураження по загарбниках.

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Спецпризначенці висадилися в Криму і вдарили по окупантах/ колаж: Главред, фото: ГУР, скрін

Українські спецпризначенці провели складну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Воїни десантувалися у Криму, після чого нанесли вогневе ураження по російських окупантах. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Захисники розгорнули на півострові український прапор і заявили, що Крим повернеться до України.

відео дня

"Крим буде українським! Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам", – йдеться у повідомленні.

Також в ГУР опублікували відео, як саме проходила операція.

Спецпризначенці висадилися в Криму і вдарили по окупантах/ скрін

Дивіться відео проведення складної операції спецпризначенцями ГУР у Криму:

Удари по Криму

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

3 жовтня повідомлялося, що у Криму та Бєлгородській області прогриміли вибухи. У РФ почали істерити через "Нептуни". Від окупантів почали надходити суперечливі заяви, які не мають жодного підтвердження.

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