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У ГУР винесли вердикт по Кримському мосту: "гордість Путіна" буде знищено

Андрій Ганчук
27 вересня 2023, 16:49 оновлено 27 вересня, 16:59
Міст через Керченську протоку - непотрібна Україні тимчасова споруда, справа щодо його ліквідації буде доведена до кінця, сказав спікер ГУР МО Андрій Черняк.
У ГУР винесли вердикт по Кримському мосту: 'гордість Путіна' буде знищено
Україна знищить Кримський міст, це питання часу - ГУР / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, соцмережі

Незаконна споруда агресора Росії Кримський міст в окупованому Криму Україні не потрібна, тому естакада буде знищена. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

В інтерв'ю інформагентству Захисник він розповів про те, що Кримський міст є непотрібною і тимчасовою спорудою. Росіянам доводиться постійно його ремонтувати і перекривати через загрози з повітря.

За словами представника ГУР, Україна доведе справу до кінця і знищить естакаду, якою так пишається директор Кремля Володимир Путін.

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"Так званий Керченський міст - непотрібна і тимчасова споруда. Рух цим мостом ускладнений, його досі ремонтують після ударів і постійно перекривають, в тому числі під час погроз з повітря, а повітряні тривоги в окупованому Криму останнім часом дуже поширене явище. У цьому сенсі досить вичерпно висловився начальник ГУР МО України Кирило Буданов - ми доведемо справу з Керченським мостом до кінця", - підкреслив Андрій Черняк.

Коли Україна знищить Кримський міст

Військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким Україна завдасть удару по Кримському мосту, який виведе з ладу естакаду. Міст фактично припинить існування як логістичній шлях російських окупантів.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що якщо після виходу до Азовського узбережжя добити Кримський міст далекобійними ракетами і влаштувати полювання за великими десантними кораблями, Крим перетвориться на острів. Українські війська зможуть зайти до Криму і почати визвольну операцію.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Кримський міст навряд чи вдасться повністю зруйнувати, але на естакаду чекають неминучі наслідки після того, як ЗСУ переріжуть "суходільний коридор" до Криму.

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ГУР Міноборони України Кримський міст новини Криму війна Росії та України
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