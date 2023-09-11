Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ: в ГУР пояснили такий рекордний стрибок

Представник ГУР дещо спростував інформацію про нагороду у 2 млн доларів за перегнаний з Росії винищувач МіГ.

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Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Андрій Білецький, informnapalm.org

Серед російських окупантів стрімко зросла кількість охочих здатися у полон Україні. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський льотчик Максим Кузьмінов "здав" Україні гелікоптер Мі-8. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.

"Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день", - зазначив Юсов.

Крім того, представник ГУР дещо спростував інформацію про нагороду у 2 млн доларів за перегнаний з Росії винищувач МіГ.

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"Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи", але "винагорода за МіГ буде", - сказав він.

Довідка:

"Хочу жить" – державний проєкт ГУР, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій, пише Вікіпедія.

Спецоперація ГУР з російським гелікоптером Мі-8

Як повідомляв Главред, 23 серпня Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки України, яка тривала понад 6 місяців.

У ГУР розповіли подробиці, як переманили гелікоптер Мі-8 ВКС РФ в Україну. 28-річний капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов назвав головним мотивом свого вчинку категоричне несприйняття агресивної війни Кремля.

Нещодавно у ГУР розкрили плани російського льотчика Мі-8. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що Максим Кузьмінов, який перейшов на бік України, збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами.

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