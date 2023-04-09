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Сотні кримінальних проваджень: у прокуратурі розповіли, як карають ухильників від мобілізації

Дмитро Відоменко
9 квітня 2023, 11:53 оновлено 9 квітня, 11:53
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Як повідомили в Закарпатській облпрокуратурі, тільки в цьому регіоні рахунок кримінальних проваджень в регіоні щодо ухильників йде на сотні.
Прокуратура, ухильники
Як карають ухильників від мобілізації: інформація з прокуратури / Колаж фото УНІАН

В Україні з моменту початку повномасштабного військового вторгнення РФ за ухилення від мобілізації засудили кілька сотень українців. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Наприклад, наприкінці березня 2023 року в Мукачеві (Закарпатська область) суд призначив 5 років позбавлення волі (правда з відстрочкою покарання в 3 роки) батькові двох малолітніх дітей ‒ за те, що він відмовився від мобілізації.

У вироку зазначається, що, крім двох дітей, чоловік має на утриманні матір-пенсіонерку:

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"Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, визнав у повному обсязі, пояснив, що, дійсно будучи військовозобов'язаним, пройшов комісію ВЛК і був визнаний придатним. Він письмово відмовився від призову на військову службу, оскільки на його утриманні перебувають двоє малолітніх дітей 6-ти років і 1,5 місяця, на той час жінка була вагітна, крім того з ним проживає і його мати, яка є пенсіонеркою і також перебуває на його утриманні", ‒ йдеться в тексті.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі порталу "ТСН", рахунок кримінальних проваджень в регіоні щодо ухильників йде на сотні.

"З 24.02.2022 та станом на кінець березня 2023 року на Закарпатті зареєстровано 380 проваджень за статтею 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації". Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. За цей період відносно більш ніж 90 осіб вже є вироки суду, які вступили в силу. Часто судді щодо таких осіб виносять рішення про "умовне" покарання, тобто позбавлення волі з встановленням випробувального терміну. Така практика поширена тоді, коли особа не була судима і не притягувалася до кримінальної відповідальності раніше. В іншому випадку громадян засуджують до реальної міри покарання", - розповіла речник місцевої прокуратури Катерина Хижняк.

Далі, ще наприкінці минулого року в Маневицькому суді (Волинська область), вже інший обвинувачений повідомив, що ухилився від мобілізації через травму руки, про що сповістив чергового територіального центру комплектації.

"Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, визнав у повному обсязі та повідомив, що він не бажав вступати на військову службу під час мобілізації 28.08.2022, оскільки мав травму руки, про що повідомив черговому РТЦК СП, але його скарги на стан здоров'я не взяли до уваги, тому він умисно не прибув у визначений у порядку час на збірний пункт. Про скоєне шкодує, просить суд суворо не карати", - повідомляється у вироку.

Суд виніс чоловікові вирок-три роки в'язниці, але з річним випробувальним терміном.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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