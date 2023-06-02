Удар БПЛА під Курськом: пошкоджено Су-34, знищено ЗРГК Панцир-С1 – джерело

В результаті мимовільного спрацьовування ЗРГК Панцир-С1 були пошкоджені кілька приватних будинків.

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Результати вибухів у Курській області / Telegram

В Курській області в результаті атаки ударними БПЛА по аеродрому "Східний" було пошкоджено кілька бойових літаків Су-34.

Крім того, також був знищений російський ЗРГК "Панцир-С1". Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Брати по Зброї".

У повідомленні підкреслюється, що в результаті мимовільного спрацьовування ЗРГК "Панцир-С1" були пошкоджені кілька приватних будинків.

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"2 червня 2023 року під час нічної атаки ударними БПЛА по аеродрому "Східний" в Курську кілька бойових літаків Су-34 були пошкоджені, а ЗРГК "Панцир-С1" повністю знищені", – повідомляє джерело.

При цьому остаточне число пошкоджених літаків РФ ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше у центрі Бєлгорода стався вибух і загоряння будівлі, де розташовується регіональне управління Федеральної Служби безпеки, а також Міністерство з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, вибухівку на адміністративну будівлю скинули з безпілотника. Дах будівлі сильно пошкоджена, з неї валив дим, пишуть російські ЗМІ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Жителі країни-окупанта масово тікають з рідної держави на тлі атаки на Білгородську область і заяв влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах.

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