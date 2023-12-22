"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

Стали відомі нові подробиці знищення трьох російських бойових літаків Су-34 на південному напрямку.
Новими деталями поділилися у військовій розвідці. Інформацію публікує NV з посиланням на відомості, отримані від джерела в українській розвідці.
Відзначається, що в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ.
Разом з тим не уточнюється, чи йде мова в цьому випадку про ліквідацію військових пілотів РФ.
Співрозмовник зазначив, що літаки були збиті над територією, яку контролюють росіяни.
"Підтвердження щодо ліквідованих окупантів триває, точно є загиблі", - додав він.
Знищення Су-34 РФ
Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.
Пізніше Юрій Ігнат розповів, що росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовляти. За його словами, три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені сьогодні українськими військовими.
У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.
Більше новин:
- У Росії стверджують, що модернізували Су-34 під "Кинджал"
- Експерт пояснив, чому Кинджали на Су-34 є російським "вкиданням"
- Атакували 17 дронів: ЗСУ повністю знищили кілька російських Су-34 на аеродромі