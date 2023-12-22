"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

В результаті знищення російських літаків, також ліквідовано і кількох окупантів РФ.

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ЗСУ знищили відразу три Су-34 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

Стали відомі нові подробиці знищення трьох російських бойових літаків Су-34 на південному напрямку.

Новими деталями поділилися у військовій розвідці. Інформацію публікує NV з посиланням на відомості, отримані від джерела в українській розвідці.

Відзначається, що в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ.

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Разом з тим не уточнюється, чи йде мова в цьому випадку про ліквідацію військових пілотів РФ.

Співрозмовник зазначив, що літаки були збиті над територією, яку контролюють росіяни.

"Підтвердження щодо ліквідованих окупантів триває, точно є загиблі", - додав він.

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше Юрій Ігнат розповів, що росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовляти. За його словами, три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені сьогодні українськими військовими.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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