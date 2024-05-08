Снаряд влучив просто у футбольне поле з дітьми: подробиці удару РФ по Харкову

У Харкові сьогодні знову прогриміли вибухи.

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Снаряд поцілив по футбольному полю / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Телеграм Зеленського (Yakiv Liashenko)

Російські окупанти у середу вдень, 8 травня, вдарили по стадіону однієї зі шкіл Харкова, у цю мить там грали діти, двоє з них у важкому стані, ще в одного - травматична ампутація, ідеться у матеріалі Суспільного.

Поранені - діти віком 13, 15 і 12 років.

Всього відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок прильоту по Салтівському району міста, зокрема поранення отримала 80-річна жінка.

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За словами речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, снаряд влучив посеред футбольного майданчика.

"Діти саме перебували на цьому майданчику. Інші поранені - це люди, які перебували неподалік місця вибуху", - зазначив Чубенко.

У місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах, припустив Чубенко.

"Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони", - сказав речник облпрокуратури.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Вибухи сьогодні, 8 травня - головне

У середу, 8 травня, російська окупаційна армія в черговий раз жорстоко атакувала Харків. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що вибухи лунали у житловому районі міста.

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БпЛА по території України. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години.

Під удар потрапили енергооб’єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Зокрема, РФ атакувала газосховище на Львівщині. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.

У звʼязку з обстрілами Росії в Україні сьогодні, 8 травня, масово вимикатимуть світло. В "Укренерго" зазначили, що це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

У США вважають, що Росія завдає нових ударів по Україні, насамперед намагаючись завадити перекиданню західного озброєння на передову. Агресивна тактика РФ триватиме, а війна найближчим часом навряд чи закінчиться, прогнозує директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

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