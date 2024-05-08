В Україні сьогодні масово вимикатимуть світло: в Укренерго назвали період часу

По всій Україні у середу, 8 травня, можливі відключення світла у період з 18:00 до 23:00. Електроенергію можуть вимикати через сильні обстріли, яких завдала по Україні у ніч на 8 травня країна-агресорка Росія.
Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що росіяни вночі завдали нового масованого удару по тепло та гідроелектростанціях.
Російські окупанти вночі випустили по енергетичній інфраструктурі у низці областей нашої країни понад 50 ракет та 20 дронів-камікадзе "Шахед". Під удар потрапили енергооб’єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
В "Укренерго" зазначили, що це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.
"Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські "Шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами. Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи", – розповіли у компанії.
З 18:00 до 23:00 можливі відключення світла
Через обстріл ввечері 8 травня можливі масові відключення світла по всій Україні, кажуть в "Укренерго". Обмеження розподілять рівномірно по усіх областях.
"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами", – пояснили у компанії.
Зазначається, що саме у цей період – з 18:00 до 23:00 – очікується особливо важка ситуація в енергосистемі України. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.
В "Укренерго" закликали споживачів використовувати електроенергію ощадливо, особливо у зазначений вище вечірній період часу.
Буде налагоджений імпорт з інших держав
Також зазначається, що через дефіцит електроенергії буде налагоджений імпорт з інших країн. У вечірні години імпорт буде з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.
Зараз через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше колишній міністр енергетики Іван Плачков зробив прогноз щодо того, що влітку Україні загрожують відключення світла. Дефіцит електроенергії в країні фіксується вже зараз, потрібні обладнання та кошти, сказав Плачков.
Також раніше повідомлялося, що кияни можуть залишитися без світла – вже опубліковані графіки відключення електроенергії. У Києві можуть розпочати вимикати світло. Компанія "ДТЕК Київські електромережі" вже оновила графіки відключень електроенергії для Києва, заявив гендиректор компанії Денис Бондар.
Нагадаємо, в Раді зробили важливу заяву про відключення світла. В енергосистемі країни існує постійний дефіцит потужностей, закупівля електроенергії за кордоном не вирішує проблему, тому дефіцит може продовжувати зростати, розповів нардеп Олексій Кучеренко.
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