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Агресивна тактика триватиме: у США назвали мету нових ударів Росії по Україні

Яна Ставська
2 травня 2024, 20:32
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Путін спробує "примусити" українську владу сісти за стіл переговорів з Москвою.
Агресивна тактика триватиме: у США назвали мету нових ударів Росії по Україні
РФ бʼє по великих містах касетними боєприпасами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Росія завдає нових ударів по Україні, насамперед намагаючись завадити перекиданню західного озброєння на передову. Агресивна тактика РФ триватиме, а війна найближчим часом навряд чи закінчиться, прогнозує директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

На думку Гейнс, усіма цими діями Путін хоче змусити Україну сісти за стіл переговорів.

"Усе агресивніша тактика Путіна проти України, така як удари по енергетичній інфраструктурі, покликана переконати Україну, що продовження бойових дій тільки збільшить шкоду і не матиме реального варіанту розвʼязання зі здобуттям перемоги", - сказала вона під час слухань у сенатському комітеті з питань Збройних сил, цитує Reuters.

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Ця агресивна тактика, імовірно, продовжиться, а війна найближчим часом навряд чи закінчиться, додала вона.

Удари РФ по Україні - Москва змінює тактику

Як писав The New York Times, російські окупанти, імовірно, змінили підхід до терористичних ударів по Україні, на що вказує атака касетними боєприпасами середмістя Одеси.

На думку журналістів, відтепер Росія намагатиметься завдати цивільному населенню ще більше страждань - включно з ударами по критичній інфраструктурі.

Як пояснив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, російські окупанти намагаються по-максимуму скористатися дефіцитом озброєння у українських військ, допоки ЗСУ не накопичать необхідні засоби ураження. Загострення ситуації варто очікувати у найближчі два місяці.

"Чому це зараз відбувається максимально активно? Тому що противник розуміє, що вже через орієнтовно півтора-два місяці Сили оборони матимуть у концентрації необхідні засоби ППО, а також необхідну номенклатуру боєприпасів на передній ліні бойового зіткнення, які унеможливлять виконання завдань противнику з тією інтенсивністю, з якою він веде зараз. Тому противник намагається користуватися вікном цих можливостей", - висловився Федоренко.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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