"Спочатку подумай - потім говори": Зеленський жорстко відповів на пропозицію Трампа

Що робитиме Дональд Трамп, якщо Росія окупує країну НАТО, задався питанням Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/snachala-podumay-potom-govori-zelenskiy-zhestko-otvetil-na-predlozhenie-trampa-10534025.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа / УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова американського екс-президента Дональда Трампа, який знову балотується на вибори, про те, що він швидко завершить війну в Україні.

Глава держави поставив зустрічне питання, зокрема, що робитиме Трапм, якщо президент Росії після України не зупиниться. Про це він сказав на зустрічі з Міжнародною медіа радою в Давосі

"Дональд Трамп сказав: "Я можу призупинити війну, я сяду з Путіним і Зеленським за стіл"... Я не бачив цього відео, але я так розумію, що була якась конференція, і він сказав, що, якщо Путін не зупиниться, то він (Трамп - ред.) передасть більше озброєння Україні. Якщо ж Україна не зупиниться, то забере якісь запаси", - підкреслив президент.

відео дня

За словами Зеленського, питання полягає в наступному: "Навіть якщо Трамп нас не підтримує, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Дональд Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період".

"Тоді питання, що робитиме Трамп після цього, якщо після України Росія окупує країну НАТО?",- запитав президент.

"Тобто, він вирішив, що, якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, тоді він зупиниться. Але Путін не зупиниться. То що робитиме Дональд Трамп у США після цього? Тому що в такому разі це означає, що Європа програла і втратила найбільшу і найпотужнішу армію в Європі, тому що вона втратила Україну", - зазначив він.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди говорив: "Спочатку подумай - потім говори", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський пропонував Трампу надати свій конкретний "мирний план" щодо України, якщо той у нього є. Зеленський також підкреслював, що Україна не готова віддавати свої території.

Як раніше повідомлялося, Трамп знову пообіцяв "швидко" закінчити війну в Україні. Дональд Трамп вважає, що зможе залучити до переговорів президентів України і Росії, оскільки він має з ними "прекрасні стосунки".

Нагадаємо, раніше екс-президент США Дональд Трамп вже висловлював схожі заяви. Тоді він запевняв, що здатний завершити війну в Україні всього за "24 години". Однак він відмовився конкретизувати свої плани, заявивши, що не може розкрити всі свої "козирі".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.