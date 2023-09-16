"Це означає, що я кажу правильно": Трамп заявив, що задоволений похвалою Путіна

Дональд Трамп стверджує, що може закінчити війну в Україні за 24 години, але не говорить, як саме це зробить.

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Дональд Трамп задоволений похвалою Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Колишній президент США Дональд Трамп відзначився черговою дивною заявою. Він сказав, що йому приємно чути похвалу від російського диктатора Володимира Путіна, оскільки лояльне ставлення глави Кремля свідчить про те, що він зайняв нібито правильну позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє NBC News.

Трамп в черговий раз заявив в інтерв'ю, що в разі переобрання президентом він завершить війну впродовж 24 годин. При цьому політик не уточнив, як саме він це зробить.

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, я не можу точно сказати, що збираюся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", - сказав експрезидент США.

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NBC News нагадує, що на Східному економічному форумі у Владивостоці президент країни-агресора Путін заявив, що "відчуває себе щасливим" через слова Трампа про готовність посприяти завершенню війни. Трамп же заявив, що задоволений коментарями кремлівського диктатора.

"Мені подобається, що він це сказав. Тому що це означає, що те, що я кажу, є правильним. Я б провів його в кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Тоді я б зібрав їх разом. І я б розробив угоду", – самовпевнено заявив Трамп.

Заяви Трампа про війну Росії проти України

У червні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

В інтерв'ю Reuters ексглава Білого дому сказав, що у війні Росії та України потрібен "правильний парламентер". На його думку, щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. За його словами, це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

У відповідь Трампу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не поступатиметься територією заради завершення війни. Це питання самоповаги і свободи.

У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

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