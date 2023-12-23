Трамп проти Байдена: США чекає повторення сценарію боротьби 2020 року - Хара

Майбутні вибори матимуть вирішальний вплив на Сполучені Штати, а перемога Трампа може зруйнувати всю систему держави.

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Перемога Трампа може призвести до руйнування тієї системи, яку збудували в США / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Якщо Трампа все-таки допустять до виборів, можна очікувати повторення сценарію боротьби між Байденом і Трампом, схожої на ту, яка була чотири роки тому. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"Тут можуть зіграти роль різні фактори. Зокрема, мобілізація електорату – мовляв, якщо не оберете нашого кандидата, то станеться крах демократії. Хто тут буде більш спритним, сказати складно", - пояснив експерт.

Експерт зазначив, що майбутні вибори матимуть вирішальний вплив на Сполучені Штати. За його словами, вибір Трампа може бути непередбачуваним, оскільки він вже робив заяви щодо "диктаторства на один день".

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"Поточні вибори можуть кардинально змінити Сполучені Штати. Трамп заявляв, що він буде диктатором на один день, і це, хоч і було сказано жартома, не може не насторожувати", - додав дипломат.

Крім того, Хара зауважив, що під час свого президентства Трамп приймав рішення, які провокували суперечки. До таких рішень відноситься його перший контроверсійний указ щодо заборони в'їзду до США з семи ісламських країн.

За його словами, Трамп має намір боротися з "глибинною державою", адже в нього є глибока недовіра до дипломатів, державних службовців і військових. Це може призвести до руйнування тієї системи, яку збудували в США.

"Звичайно, це буде руйнацією системи, яку США будували якщо не століттями, то десятиліттями", - підсумував Олександр Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Вибори в США у 2024 році

Нагадаємо, Верховний суд Колорадо заборонив Трампу балотуватився в президенти в 2024 році. Рішення стосується лише цього штату, проте його значення може вплинути на президентську кампанію загалом.

Крім цього, Трамп має шанси завдяки проблемам у Байдена з економікою та зовнішньою політикою. Трампійці, за словами Хари, готові використовувати маніпуляції та перекручування фактів для підкріплення своїх аргументів.

Як повідомляв Главред, демократ Сенату, Чак Шумер, висловив побоювання, що можливий кандидат на президентство, Дональд Трамп, може перешкодити угоді між Демократичною і Республіканською партіями щодо імміграційного законодавства та допомоги Україні.

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