Трамп може "викрутити" на свою користь рішення суду в Колорадо – Хара

Для Трампа таке судове рішення може стати вигідним за певних обставин.

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Трамп може "викрутити" на свою користь рішення суду в Колорадо, каже Олександр Хара/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Верховний суд Колорадо прийняв рішення виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів на республіканських праймеріз у цьому штаті. Тобто рішенням цього суду Трампу заборонено брати участь у виборах президента у межах цього штату. Таке рішення є безпрецедентним поворотом в американській політиці, але воно ще може бути оскаржене у Верховному суді США. Проте ситуація з такими судовими перипетіями може не нашкодити, а навпаки – стати вигідною для Трампа.

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара в інтерв’ю Главреду розповів, як 45-й президент США може використати на свою користь ситуацію з цим судовим рішенням.

"У Байдена є проблеми, пов’язані з загальним станом економіки, бо він лише зараз подолав інфляцію. Так само сильно по ньому вдарила політика підтримки Ізраїлю. На тлі електоральних проблем Байдена, у Трампа доволі непогані шанси, бо він маніпулює та апелює до почуттів, до несвідомого", – зазначив Олександр Хара. відео дня

Дипломат каже, що у Трампа уже є достатня кількість аргументів проти Байдена, у той же час трампійці не цураються перекручувати факти, змішуючи правду та брехню.

"Тому це рішення суду Колорадо, навпаки, може стати подарунком для Трампа, оскільки додатковий аргумент освіжив почуття несправедливості. Але якщо у питанні секретних документів та підбурюванні до заколоту буде ухвалене кримінальне рішення, певна кількість притомних республіканців не захочуть мати з ним справ. Адже це б’є по святому – Конституції США", – сказав дипломат.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

Раніше повідомлялося, що Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США в 2024 році. Рішення стосується лише Колорадо, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року.

Суд вперше в історії дискваліфікував кандидата в президенти за 14-ю поправкою у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.

Ім'я Трампа виключили зі списків виборців на партійних виборах (праймеріз) під час голосування за кандидатуру президента.

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