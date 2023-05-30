Смертельний удар дронів по Києву: що відбувається на місці потужних вибухів

У сусідніх приватних і багатоквартирних будинках видніється багато вибитих вікон в результаті вибухів.

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У Києві в результаті вибуху серйозно постраждала багатоповерхівка / Главред

У ніч на вівторок, 30 травня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ, в результаті є жертва і постраждалі.

У Голосіївському районі сталася пожежа на останньому поверсі 24 поверхового житлового будинку. На місці було виявлено тіло загиблої жінки і постраждалих, розповіли у ДСНС.

Підрозділами ДСНС було евакуйовано 30 осіб.

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Що відбувається на місці нічних вибухів

Пошкоджений будинок продовжують оглядати фахівці і правоохоронці, повідомляє кореспондент Главреда з місця подій. Також на місці працюють комунальники. Вони прибирають осколки, шматки бетону і цегли, а також розбите скло після вибуху.

Крім того, правоохоронці на місці також проводять опитування постраждалих мешканців будинку. При цьому у дворі власники пошкодженого майна складають списки для того, щоб передати їх міській владі. Люди сподіваються на допомогу і компенсацію.

Крім того, в сусідніх приватних і багатоквартирних будинках видніється багато вибитих вікон в результаті вибухів. Також від відлетілих шматків будматеріалів постраждали кілька припаркованих авто.

Дивіться відео - що відбувається на місці потужного вибуху:

Місце удару дрона по будинку в Києві / Главред

Нічний удар дронів по Києву

Нагадаємо, в Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі.

У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. В результаті вибуху одна людина загинула, ще одну жінку госпіталізували. Двом постраждалим надали допомогу на місці. З пошкодженого будинку евакуювали 20 осіб.

За даними КМВА, два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані, під завалом можливо ще знаходяться люди.

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, окупанти постійно змінюють зброю для атаки - після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БПЛА.

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