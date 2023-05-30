РФ вдарила іранськими дронами по Києву: є жертва і постраждалі, горить багатоповерхівка

В результаті вибуху одна людина загинула, ще одну жінку госпіталізували, під завалами можуть залишатися люди.

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В результаті повітряного удару РФ по Києву є загиблі і постраждалі / Главред

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі.

У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа, повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації.

Як уточнює кореспондент Главреда, в результаті як мінімум одну жінку госпіталізували медики. Їй потрібні були реанімаційні заходи.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в результаті вибуху одна людина загинула, ще одну жінку госпіталізували. Двом постраждалим надали допомогу на місці. З пошкодженого будинку евакуювали 20 осіб.

За даними КМВА, два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані, під завалом можливо ще знаходяться люди.

Додамо, що пожежа ускладнена тим, що загоряння сталося на останніх поверхах багатоповерхівки.

Звернемо увагу, що в сусідніх будинках в результаті вибуху вибиті шибки в багатоповерхових і приватних будинках. Осколками також пошкоджені припарковані поруч приватні авто.

Що відомо про нову атаку РФ на Київ

У ніч на вівторок у Києві та області прозвучала повітряна тривога. Повідомлялося про атаку іранських дронів-камікадзе.

у Печерському районі в результаті падіння уламків загорілися 3 автомобілі.

у Подільському районі сталося загоряння в житловому будинку. Мер уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила, і на місці працюють екстрені служби.

у Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків у нежитловій забудові, проте дані уточнюються.

у Святошинському районі, за попередніми даними, уламки впали на територію одного з підприємств, і дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються.

у Київській МВА також показали фото пожежі в будинку в Дарницькому районі в результаті падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах України. 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

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