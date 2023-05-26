Росіяни завдали по Ізюму наймасованішого удару за всю війну: гатили дронами

Внаслідок чергової ворожої атаки країни-агресора Росії в Ізюмі є пошкодження та руйнування.

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Росіяни обстріляли дронами Ізюм / колаж: Главред, скріншот: t.me/synegubov

Російські окупанти в ніч проти 26 травня завдали по Ізюму на Харківщині наймасованішого удару дронами-камікадзе Shahed за весь час повномасштабної війни.

"Сьогодні працюємо у Ізюмі, де минулої ночі ворог завдав наймасованішого удару за весь час повномасштабного вторгнення дронами-камікадзе типу Shahed", - про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, який зняв відео з місця атаки.

Синєгубов розповів про обстріл Ізюму / скріншот: t.me/synegubov

Внаслідок атаки країни-агресора Росії були пошкоджені промислові підприємства, цивільна інфраструктура, зруйновано школу. Також пошкоджені приватні житлові будинки. Усі відповідні служби працюють зараз у посиленому режимі над ліквідацією наслідків ударів.

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"Удари по мирних людях – це черговий прояв фактичного безсилля окупантів", – зауважив Синєгубов.

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.

За ніч окупанти випустили по Україні 36 дронів-камікадзе. У Повітряних силах ЗСУ припустили, що ворог планував атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти у західних регіонах держави.

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