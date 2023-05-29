У Києві пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

За даними Telegram-каналів, за три хвилини прогриміли 12 вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу. У КМВА повідомили про роботу ППО.

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У Києві пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

У понеділок, 29 травня, близько 11-ї години в Києві прогриміли потужні вибухи. За даними Telegram-каналів, за три хвилини пролунало 12 вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу.

Моніторингові канали писали про рух ракет у бік української столиці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про ракетну атаку окупантів на столицю.

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Мер міста Віталій Кличко написав у Telegram: "Вибухи в місті! У центральних районах. Залишайтеся в укриттях!".

Український журналіст Андрій Цаплієнко пише, що, за попередніми даними, по Києву "ведуть вогонь балістикою, "Іскандером" і С-300".

Пізніше мер Кличко повідомив, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Всі служби направляються на місце, повідомив міський голова.

За його словами, рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Кличко також показав фото уламків збитої ракети:

Уламки ракети в Оболонському районі / Фото t.me/vitaliy_klitschko

У КМВА повідомили попередню інформацію щодо ракетної атаки на столицю.

"Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. А також в Оболонському районі - на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Гасіння уламків збитої ракети в Оболонському районі / Фото: t.me/VA_Kyiv

У КМВА уточнили, що в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху двоповерхової будівлі. Пожежу локалізували.

За словами мера, медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.

Також лунали вибухи в Деснянському районі. Працювало ППО.

В КМВА уточнили інформацію про наслідки російського ракетного обстрілу станом на 11:45. Зазначається, що надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет.

Оболонський район:

біля АЗС;

на дорожнє покриття із займанням;

на зелену зону.

Деснянський район:

на територію одного з парків.

Дніпровський район:

на дорожнє покриття в різних місцях.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Ось так сьогодні мешканці столиці ховалися у метро під час російської ракетної атаки:

Метро Києва під час ракетної атаки / Фото: Telegram

Кияни ховаються у метро під час ракетної атаки / Фото: Telegram

Нічна атака на Київ 29 травня

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

З північного і південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Всього російські окупанти застосували 35 ударних дронів.

Всього сили ППО знищили 67 повітряних цілей.

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