Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний завод

Українські захисники зачистили всі 30 будівель та взяли полонених.

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Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

На Харківщині вдалося звільнити від окупантів Вовчанський агрегатний завод. Це зробили бійці підрозділів Головного управління розвідки. Про це повідомляє ГУР.

Про успішне проведення операції доповіли сьогодні, 24 вересня. ГУРівіці зачистили всі 30 будівель заводу та передали його під контроль ЗСУ.

Зазначається, що в операції були задіяні спецгрупи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК та "Терор".

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"Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій. Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва)", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти безперервно били по українських захисниках КАБами, важкими вогнеметними системами "Солнцепьок", ударними дронами-камікадзе та артилерією. Однак українським бійцям вдалося не лише звільнити завод, а й поповнити обмінний фонд, взявши полонених.

Дивіться відео про звільнення Вовчанського агрегатного заводу:

Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод / фото: скріншот

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