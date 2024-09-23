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"Майданчик для гарантування безпеки": Зеленський зустрівся з Шольцом у США

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2024, 23:31
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Президент і канцлер обговорили українську "формулу миру".
Зеленский, Шольц
Зеленський зустрівся із Шольцом у США / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом у США, де вже зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

Президент подякував Німеччині за підтримку. Він також обговорив із Шольцом українську "Формулу миру".

"Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи", - написав Зеленський.

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План перемоги України - головні новини за темою

Президент Володимир Зеленський наступного тижня вирушить із візитом до США, щоб показати Джо Байдену план перемоги України у війні з Росією. Також Зеленський зустрінеться з кандидатами на пост президента Штатів Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський розкрив три пункти плану України.

"По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі - пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто, сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а в майбутньому Україна заощадить вам багато вашого ресурсу", - сказав президент.

Запуск плану перемоги залежить від позиції США, також говорив Володимир Зеленський. За його словами, у межах плану Україна очікує на швидкі й упевнені дії щодо підтримки в період із жовтня по грудень.

Крім того, Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією, які мають проводитися в межах плану перемоги. Очікується, що план перемоги буде готовий до початку листопада.

'Майданчик для гарантування безпеки': Зеленський зустрівся з Шольцом у США
Що відомо про формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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