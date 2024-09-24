"Треба бути реалістом": президент Чехії заговорив про передачу українських територій РФ

Петр Павел заявляє, що війна не закінчиться поразкою України чи Росії.

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Президент Чехії видав цинічну заяву про територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ОП

Україна може зіштовхнутися з необхідністю "віддати Росії частину територій в обмін на мир". Цей сценарій "є реалістичним". Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє The New York Times.

Він стверджує, що Києву нібито потрібно піти на поступки і погодитись на певні умови РФ.

"Україні потрібно буде бути реалістом щодо своїх перспектив повернення території, окупованою Росією ... Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією", - каже Петр Павел. відео дня

Він переконаний, що Україна і Росія не зможуть досягти своїх максимальних цілей. РФ не змусить Україну віддати всі окуповані території, а Україна "не зможе повернути всі території, включаючи Крим".

"Якщо говорити про повну поразку України або Росії, то цього просто не станеться. Кінець війни буде десь посередині", - додав Павел.

Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

Коли закінчиться війна - головні новини

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією і Україною може затягнутися, особливо якщо почнуться переговори. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки в разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.

Майор ЗСУ Олексій Гетьман вказав на важливий нюанс: якщо РФ матиме змогу атакувати Україну ракетами та дронами, то не можна буде вважати, що війна закінчилася. Він переконаний, що Україні повністю потрібно розбити російську армію і зробити так, щоб у РФ зникла можливість діяти агресивно.

Пізніше з'явився несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Він зазначив, що РФ застосовує чисельну перевагу у війні, через що бойові дії можуть тривати цього та наступного року.

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