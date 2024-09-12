Росіяни 'заглохли' у наступі: ЗСУ збили наступальний потенціал окупантів

Українські сили заманили російських окупантів на незручні позиції та відкрили велике вікно можливостей через наступ на Курщину.

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Бойового потенціалу для нового наступу в РФ немає / Колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Останні тижні ворог активно просувався на Донецькому напрямку, що викликало хвилювання щодо долі усієї лінії фронту. Однак успішні дії ЗСУ у Курській області та провал напередодні операції ворога на Харківщини змінили хід війни.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, директор Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан. Через це, за його словами, зараз наступальні дії армії країни-агресора Росії неможливі.

"Насамперед через добре організовану оборону на Харківщині, де ЗСУ збили наступальний потенціал росіян. Мало того, ми їх заманили на незручні позиції для оборони", - каже експерт. відео дня

У росіян тоді постав вибір - виводити війська з Харківщини, або ж перекидати туди додаткові резерви для утримання плацдарму. Друге вони і зробили, однак цим же прирекли себе на масову ліквідацію українськими силами на вигідних рубежах.

Як наслідок провалу ворога на Харківщині, у ЗСУ з'явилися можливості в районі важливого логістичного хабу РФ - міста Суджі. Хоча це місто районного призначення було добре укріплене, українцям вдалося пройти ворожу оборону та швидко взяти Суджу під контроль.

"Ця контратака зламала всі плани росіян. І так само, як на Харківському напрямку, ситуація повторилася вже на Курському, де росіяни мали вибір - або відходити і залишати фактично напівобласті під нашим контролем, або почати перекидати туди якісь резерви для посилення", - пояснює Кузан.

Окупанти знову обрали варіант перекидання резервів, навіть із Калінінграда та інших віддалених міст, щоб і посилити сили на Курщині, і не виводити війська з Покровського напрямку.

"Але фактично вони почали кидати свої резерви на явно невигідні позиції, через що ми почали їх знищувати набагато ефективніше. Як наслідок, вони спалили свої резерви, і тепер ми можемо говорити, що вони не мають сил для того, щоб станом на зараз відкрити ще якийсь фронт на півночі. Хоча залежно від того, як росіяни проведуть мобілізацію, ситуація за кілька місяців може змінитись", - додав він.

Хто такий Сергій Кузан? Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, Україна успішно виконала своє завдання літньої кампанії, зберігши ключові позиції та не дозволивши росіянам прорвати фронт. Є винятки просування біля Покровська, але це найбільше просування, тому що ми могли мати три таких покровських напрямки по всій протяжності фронту.

Раніше повідомлялося, що російська армія окупувала Лисівку в Донецькій області, а також просунулася біля Кліщіївки, Невельського, до Українського та околиць.

Напередодні Роман Світан заявив, що найгарячішою сьогодні на фронті залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Таким чином, після масових штурмів ворога, з'явилася загроза для Вугледара та Курахового. Попри проблеми в РФ з технікою, боєприпасами та резервами, міста можуть захопити, якщо українське командування не знайде близько 100 тисяч резерву, але є ключ до вирішення скрутної ситуації.

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