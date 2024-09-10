РФ готує новий наступ на Харківщині: свіжі війська вже перекинули - 3 ОШБр

Російські окупанти намагаються відновити контроль над втраченими позиціями у Харківській області, розповів Максим Жорін.

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Росія перекинула свіжі сили у Харківську область / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Росія перекинула додаткові підрозділи у Харківську область. Ворог посилив штурмові дії, намагаючись повернути втрачені території. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у коментарі "24 каналу".

За його словами, у зоні відповідальності 3 ОШБр помітно зросла інтенсивність бойових дій. Російські війська активно намагаються повернути території, втрачені раніше. Ситуація на Харківському напрямку залишається динамічною – інколи наступ затихає, а іноді фіксуються десятки атак щодня.

"Саме тому, що росіяни хочуть і планують проводити тут наступальні дії, вони перекинули сюди свіжі сили, нові ресурси. Ними намагаються наступати", - розповів Жорін. відео дня

Він також підкреслив, що військові стійко виконують свої завдання, не дозволяючи ворогу досягти успіху. Натомість російські окупанти зазнають значних втрат.

Жорін додав, що Курська операція ЗСУ не вплинула на ситуацію в Харківській області. Він підкреслив, що росіяни підсилюють та поновлюють розбиті підрозділи.

"Сюди заводять більш свіжі війська, тому безпосередньо на полі бою ми не відчули якихось змін. Свою планову роботу ворог проводить так, як і проводив, підрозділи не знімає", - зауважив військовий.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, українські військові звільнили близько 2 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу. Командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола Волохов зазначив, що цей прорив став несподіванкою для ворога.

Також на Харківському напрямку війська РФ готуються до відновлення штурмів, проте штурмові групи 79-го мотострілецького полку 18-ї дивізії відмовляються виконувати накази командування. Противник намагається чинити тиск на всіх ділянках фронту, але без успіху.

Як повідомляв Главред, ситуація залишається складною у Вовчанську, бої тривають навіть всередині багатоповерхівок. Окупанти застосовують тактику "просочування", переміщуючись між будівлями.

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