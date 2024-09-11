Війська РФ відмовляються штурмувати Вовчанськ: в бій кидають ненавчених - ОТУ 'Харків'

Впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу військ РФ від виконання бойових завдань, розповів Віталій Саранцев.

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Росіяни кидають на штурми Вовчанська підрозділи без бойового досвіду / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

На Вовчанському напрямку Росія дедалі частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі у боях. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат. Зокрема, до боїв була залучена четверта розвідувально-штурмова бригада імені Олександра Невського, але після серйозних втрат, на підкріплення до неї прибула 128-а окрема мотострілецька бригада. Також на Харківщину відправляють військовослужбовців з інших підрозділів.

"Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", - зазначив Саранцев. відео дня

Речник додав, що дедалі частіше фіксуються випадки відмови російських військових виконувати бойові завдання. Особливо це помітно на напрямках Глибоке – Липці та на Вовчанському.

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони піднімають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", - розповів Саранцев.

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - новини за темою

Нагадаємо, українські військові звільнили близько 2 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу. Командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола Волохов зазначив, що цей прорив став несподіванкою для ворога.

Також на Харківському напрямку війська РФ готуються до відновлення штурмів, проте штурмові групи 79-го мотострілецького полку 18-ї дивізії відмовляються виконувати накази командування. Противник намагається чинити тиск на всіх ділянках фронту, але без успіху.

Росія перекинула додаткові сили до Харківської області для посилення штурмових дій з метою повернення втрачених територій. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що інтенсивність боїв у зоні відповідальності бригади значно зросла.

Як повідомляв Главред, ситуація залишається складною у Вовчанську, бої тривають навіть всередині багатоповерхівок. Окупанти застосовують тактику "просочування", переміщуючись між будівлями.

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