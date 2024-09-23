Список із 250 цілей: експерт - про об'єкти РФ, які можуть опинитися під ударом

Україна знайшла 250 російських об'єктів, які мають стати метою ударів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструктивного бюро Антонов" Костянтин Криволап.
Він також додав, що це ще не повний список із такими російськими об'єктами.
"Можна припустити, що під час обговорення списку українці та американці консультувалися з питань ударів по військових об'єктах РФ і обговорювали, яка зброя має бути застосована - українська чи американська", - сказав Криволап.
Дивіться відео з інтерв'ю Костянтина Криволапа на Главреді:
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
Удари ЗСУ по Росії - що відомо
Нагадаємо, що ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу в Торопці. Українські військові успішно атакували безпілотниками один із найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з наймасштабніших атак на російські військові арсенали.
ЗСУ могли атакувати військову базу в Торопці новою українською зброєю. Костянтин Криволап розповів про те, що атака на військову базу в Торопці могла бути комбінованою з використанням ракет Нептун, ракети-дрона Паляниця і безпілотників. Відомо, що ППО РФ не призначена для ураження озброєнь, якими Україна завдає по них ударів.
У Мережі з'явилися нові знімки складу РФ після атаки ЗСУ. Унаслідок атаки на російський 23-й арсенал поблизу селища Октябрське Тверської області було знищено або серйозно пошкоджено близько 60 будівель арсеналу. Зафіксовано серйозні пошкодження північної частини депо.
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