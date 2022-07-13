Наступні "гарячі точки" війни та чи зупиниться Путін після захоплення Донбасу: прогнози експертів

Хто здобуде перемогу у війні / Фото УНІАН

Три місяці тому Володимир Путін переорієнтував і сконцентрував війська РФ на сході України через невдалий бліц-криг на Київ. У червні після тривалого і кривавого маршу Луганщиною, було успішно взято місто Лисичанськ. Зараз дві військові сили на порозі третього акту війни, який може переклонити її хід на будь-яку сторону, йдеться в матеріалі видання CNN.

Можливим наступним кроком Путіна вважається активний наступ на Донецьк зі спробою його захоплення. Подібне досягнення давно турбує Кремль, оскільки з 2014 року саме на Донеччині та Луганщині перебувають сепаратистські угруповання, які підтримує РФ.

Інститут дослідження війни у Вашингтоні заявив у неділю, 10 липня, що російська піхота перебуває у стані оперативної паузи й тому вкрай складно прогнозувати точні дати наступу.

Подібна перерва грає на руку українській армії, у якої є час на посилення захисту підконтрольних Україні територій, а також можливості вдалого контрнаступу.

Уроки Луганська

"Зараз Росія змушена повернутися на самий початок", - зазначив CNN Макс Бергманн, директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Російська сторона просувається повільно, але впевнено. У битвах за стратегічні міста була виявлена обмеженість українського арсеналу.

"Вони діяли повільно і застосовуючи свою артилерійську міць завдали потужних ударів", - сказав Бергманн.

Всі (російські) засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та бронетанкові формування можуть бути зосереджені на дуже невеликих ділянках, що дозволяє їм створювати локальну перевагу над розтягнутими вздовж лінії фронту оборонними позиціями України.

Але три місяці війни завдали шкоди обом арміям, і захоплення Луганська ставить дві виснажені армії на точку перелому.

Якою буде третя фаза війни за Донбас / фото CNN

"Російські сили, швидше за все, продовжуватимуть обмежуватися невеликими наступальними діями, оскільки вони планують відновити сили і створити умови для більш значного наступу в найближчі тижні або місяці", - заявили в ISW.

Переваги подібної тиші очевидні: виснажені росіяни потребують відновлення, а українці використовують дорогоцінний час для отримання та ознайомлення із західним обладнанням.

"Здається, що ми знаходимося в стазисі, але це дуже нестійкий баланс і ми не знаємо, коли він порушиться. За лаштунками обох сторін йдуть шалені зусилля для проведення майбутніх наступів", - зазначив Бергманн.

Наступні гарячі точки війни

Є два міста, які, на жаль, стануть нам вкрай знайомими — Слов'янськ і Краматорськ на півночі Донецька.

"Я підозрюю, що вони будуть наступними", — сказав Самір Пурі, старший науковий співробітник відділу міської безпеки та гібридної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Від ЗСУ зараз очікується небувале впертість.

"Українці зроблять це якомога складним і тривалим завданням для росіян", - сказав Бергманн.

"Так вони і ведуть цю війну: борючись за кожен дюйм своєї території, вони повільно відступають тільки при крайній необхідності. Україна буде повільно виснажувати Росію через Донецьк, але їм не вистачить піхоти і техніки для прориву. Їм доведеться пережити військову метаморфозу, щоб отримати таку наступальну здатність", – зазначив Пурі.

У ніч на понеділок українські військові завдали удару по російському складу боєприпасів у місті Нова Каховка Херсонської області, що стало однією з найбільших атак на окуповану Росією територію від початку війни. Російський чиновник сказав, що український удар був зроблений з далекобійної артилерійської системи HIMARS, наданої США, але стверджував, що атака влучила у склад добрив.

Україна почала цілитися в російські командні пункти і склади боєприпасів далеко за лінією фронту як на Херсонщині, так і на Донбасі, використовуючи недавно поставлену західну зброю, що має більш широкий радіус ураження цілі.

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань заявив у вівторок: "Ми вже атакували майже по всій лінії фронту, поки росіяни посилюють свої блокпости через активізацію партизанського руху".

"Фокус росіян тримається на захопленні Донбасу, в той час, як українці бачать своєю найближчою метою прорив на Херсонському напрямку", - сказав Бронк.

Залежність від зброї

Російсько-українська війна ось-ось досягне стадії в шість місяців і зараз найважливішим фактором в ході бойових дій є потужність і кількість зброї у кожної сторони.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай цього тижня заявив, що Україна завдає значних втрат російським військам і за допомогою Західної зброї зможе порівняти особовий склад обох армій.

Міністерство оборони Росії відмовляється повідомити кількість загиблих і поранених зі свого боку, проте незалежні аналітики розкритикували спроби захопити місто Лисичанськ, кажучи, що це було занадто дорого. Аналітики також припускають, що зростання тенденції використання Росією старих і менш точних ракет, таких як KH-22, вперше розроблених в 1960-х роках, свідчить про те, що її запаси вичерпуються.

На передовій також представлені радянські танки Т-62, які, за даними британської розвідки, розконсервували для підкріплення.

Україна стикається з протилежною проблемою. Країні надсилають величезні масиви високотехнологічної Західної зброї, але надходження різноманітних бойових систем з країн створює свої труднощі.

"Це матеріально-технічний кошмар", - сказав Бронк.

"Зброя з десятків різних країн означає різні боєприпаси, різну логістику та різні проблеми в обслуговуванні".

Часто навчання солдатів потребує їхнього від'їзду. Британська армія в останні тижні тренувала сотні українських військовослужбовців в Уїлтширі, на півдні Англії, тоді як Німеччина заявила, що планує навчити солдатів використовувати ракетні системи залпового вогню Mars II.

"Україна має за короткий строк перевести армію, що базувалася на російському і Радянському обладнанні, на модернізоване обладнання зразка НАТО. Це великий виклик і в мирний час", - сказав Бергманн.

Війна на витривалість

Навряд чи Володимир Путін зупиниться після захоплення Донбасу.

"Росіяни дійсно налаштовані контролювати Донбас, але якщо вони досягнуть цього, то спробують отримати більше". Аналітики впевнені, якщо темп руху Росії через Луганськ повторити в Донецьку, то війна розтягнеться.

"Військове вторгнення зруйнувало українську економіку дощенту", - зазначив Бронк, згадуючи про проблеми з імпортом і експортом через блокаду Чорного Моря.

У такій ситуації країни прагнуть до швидкого і мирного вирішення. Нещодавно США знову відзначили необхідність переговорів.

Однак, незалежно від майбутнього ходу війни, країни Заходу продовжують підтримувати Україну в матеріально-технічному плані.

Минулого місяця Зеленський сказав лідерам G-7, що хоче закінчити війну через місяці, а не через роки. Це залежить від багатьох факторів поза його контролем, але експерти погоджуються, що найближчі події на сході України в значній мірі визначать майбутнє самої сухопутної війни Європи за останні десятиліття.

Переклад: Панасенко Поліни

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня оголосив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ українській армії звільнити південні регіони України від російської окупації. ЗСУ накопичують зброю, щоб виконати завдання.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня заявив, що пріоритет армії України-звільнення всіх територій, які захопила Росія. Як вважає гарант, це є головною метою всіх українців.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі. Але для цього силам оборони України потрібна достатня кількість західного озброєння. Згідно з прогнозом Гайдая, російські війська можуть захопити Донбас, але після того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції, Путін може оголосити в Росії загальну військову мобілізацію.

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